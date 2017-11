Előnyt kapnak Micheliszék Makaóra, a Citroën brutális lehet

Ningpó és Motegi után nem a Hondák lesznek a legnehezebbek a WTCC mezőnyében, derült ki a Makaóra kiosztott ballasztsúlyok táblázatából, a Volvo ugyanis átvette tőlük az elmúlt futamok alapján a leggyorsabb autó címét, ha minimális különbséggel is, az átlagtempójuk között ugyanis csak egy tizedmásodperces eltérést látni.

A Volvo ezzel a Hungaroring, a Nürburgring és Vila Real után lesz újra plusz 80 kilóval a szezonban, a papíron alapból a Hondának kedvező makaói pályán Micheliszék 70 kilót kapnak az alapsúly mellé.

A súlytáblázat nyertese viszont a Motegiben rettenetesen teljesítő Citroënek lesznek – amióta a francia márka belépett a sorozatba, először nem kapnak büntetősúlyt a C-Elysée-k, ráadásul most öt is lesz belőlük a mezőnyben, a Sébastian Loeb Racing ugyanis nevezett egy negyedik autót is, a korábbi gyári pilóta Ma Csinghuát. Ezzel várhatóan rettentő gyorsak lesznek a Citroënek, ami érdekessé teheti az vb-pontversenyt vezető hármas, Thed Björk, Michelisz Norbert és Nicky Catsburg csatáját, hiszen a francia kocsik mellett kellene a lehető legtöbb pontot elhozniuk. Persze Motegire is azt vártuk, hogy a Citroënek jól mennek majd 40 kilós súlyon, ehhez képest az esőben csak a fordított rajtrácsos futamon voltak versenyben, a főfutamon Mehdi Bennani hatodik helye volt a legjobb.

A Makaóra kiosztott büntetősúlyok az 1100 kilós alapsúly mellé