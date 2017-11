Michelisz második az ötször megszakított makaói időmérőn

Remekül indult a WTCC makaói hétvégéje Michelisz Norbertnek, hiszen a világbajnoki összetettben a volvós Thed Björk mögött 16,5 pont hátránnyal második magyar túraautós a csütörtöki első szabadedzés után a pénteki második gyakorlást is megnyerte.

Mindkettőn nagyjából 3,5 tizedmásodperccel volt jobb a második helyre befutó, Michelisz Hondájánál 70 kilóval könnyebb Citroënnél, ám míg csütörtökön a Makaó-specialista Rob Huff, addig péntek hajnalban Mehdi Bennani lett a második mögötte (Huff minimális hátránnyal a harmadik idővel zárt). Ahogy elkezdett egyre jobban tapadni a pálya, több mint 2,5 másodpercet gyorsult a mezőny, Michelisz előnye viszont így sem tűnt el.

Az időmérő szinte azonnal piros zászlós megszakítással indult, a Sébastian Loeb Racinggel visszatérő korábbi gyári Citroën-pilóta, Ma Csing-hua csúszott a falba, őt kellett kimenteni. Az esetleges hasonló esetek miatt kiemelten fontos volt, hogy gyorsan legyen egy jó köre mindenkinek – Michelisz pont az élre állt 2:25.474-es körrel, amikor jött is az újabb piros zászló, ezúttal a volvós Nicky Catsburg bal első kereke tört ki, miután elcsípte a falta. A holland szerencséjére eddig már ment egy mért időt, így megúszta, hogy a mezőny végéről induljon, sőt, még az időmérő második szakaszába is bejutott..

Sokáig nem mehettek, a harmadik megszakítást a Campos Racinghez beugró hongkongi Po Wah Wong csúszott a falnak. A harmad utolsó 13 perce zavartalanul ment le, Tom Chilton és Bennani is megelőzte ugyan Micheliszt, de a továbbjutás nem volt veszélyben, ezért a magyar nem hajtott újabb erős körért.

A második harmadban senki nem futott mért kört – pedig Michelisz nagyon gyors volt a középső szektorban, a hétvége legjobb idejét mente ezen a 1,5 perces szakaszon –, amikor a volvós Néstor Girolami a falba állt, mellette pedig nem fért el Mehdi Bennani, aki belecsúszott az argentin kocsijába.

11 Galéria: A WTCC mezőnye újra Makaóban csütörtök és péntek képei Fotó: Antonin Vincent / FIA WTCC / DPPI Media

Az újraindítás után Michelisz jó kört futott, de Rob Huff majdnem 6 tizeddel beelőzte, hogy aztán jöjjön az ötödik piros zászló is – John Filippi verte oda nagyon csúnyán a Citroënt az utolsó kanyarban, a kocsi bal hátsó kereke rugóstaggal együtt szakadt ki. Az utolsó négy percre Huff és Michelisz nem mentek ki, bíztak abban, hogy ott lesznek a továbbjutó top 5-ben, és ez be is jött nekik, bár Esteban Guerrieri befért kettejük közé a második helyre. Melléjük még Thed Björk és Chilton csatlakoztak.

A szuperpole-ban mindenki nagyon odatette magát, Chilton egyből 2:25 alatt nyitott. Ezt Björk nem tudta verni, Michelisz viszont a hétvége legjobb körével, 2:24.301-gyel átvette a vezetést, pedig egy pillanatra még keresztbe is állt. Ezzel hét ezredre megközelítette José María López 2014-es pályacsúcsát. Michelisz csapattársa, Guerrieri Björknél is lassabb időt ment, utolsóként futva Huff viszont pályacsúcsig gyorsult, 2:23.995-ös idővel, három tizedmásodperccel verte Micheliszt. Ne feledjük, Huff 70 kilóval könnyebb autóval volt csak ennyivel gyorsabb Michelisznél.

Michelisz egyébként fantasztikus sorozatban van, sorban hatodszor indulhat az első sorból.

A Volvónál hatalmasat dolgoztak a szerelők, hogy Björk mellé hadrendbe állítsák az időmérőn megsérült két másik kocsit, és részt tudjanak venni a MAC3 csapatidőfutamon, de csak végiggurultak, nem kockázatott Girolami és Catsburg a sérült kocsival, így a Honda behúzta a győzelmet különösebb erőfeszítés nélkül.

A két futamot rendhagyó módon külön napokon rendezik majd, a fordított rajtrácsos nyitófutam szombaton reggel 7.15-kor rajtol majd, a főfutam vasárnap hajnali 3.45-kor indul majd.