Első szezonjában bajnok Michelisz Norbert csapata, a M1RA

Amikor márciusban bejelentette Michelisz Norbert, hogy versenycsapatot indít versenymérnökével, és annak testvérével, Bári Gergővel és Dáviddal, egyből azt az akkor még látszólag túl ambiciózus célt jelölték meg, hogy első évben bajnokok lennének, és lehetőleg a pilóták között is hasonló eredményt érnének el.

A bajnoki cím célkitűzése kapcsán akkor ezt mondta Michelisz: "Ezt olvasva ez eléggé elrugaszkodott célnak tűnhet, de belülről látva a csapatot, egyáltalán nem az.

Így van csak értelme belevágni, senki nem vágyik arra, hogy a mezőny közepén legyen. Nyerni akarunk!

Most, majdnem napra pontosan nyolc hónappal később (hivatalosan március 20-án jelentették be a csapat indulását) pedig elérték, amit akkor nem sokan gondoltak volna. Tassi ötödik, és a hétvégére a M1RA-hoz beugró beugró Josh Files hatodik helyével megszerezték a bajnoki címet egy futammal a szezon vége előtt.

A TCR International Series csapatversenyének állása 1 futammal a szezon vége előtt M1RA – 423 pont, már bajnok Craft-Bamboo – 375 Leopard Racing – 367

Ráadásul azóta volt egy igen fontos változás is, pont a TCR-szezonzáró előtt derült ki ugyanis – hivatalos bejelentés még nincs ugyan, de biztosra vehető –, hogy összeolvad a túraautó-világbajnokság (WTCC) és a TCR International Series,

vagyis a túraautó-vb helyét átvevő sorozatban lett újoncként bajnok a M1RA.

Vegyük hozzá, hogy Bári Dávid ugyan volt már csapatvezető túraautós csapatnál, de Michelisznek nem volt még tapasztalata csapat élén, a nagyjából 2,5-3 hónapos rákészülés után lényegében menet közben kellett beletanulniuk abba, amibe belevágtak.

És volt mit tanulniuk bőven, óriási hullámvasút volt ugyanis a szezon.

A grúziai szezonnyitón biztatóan kezdtek egy második és negyedik hellyel, a második hétvégén, Bahrienben pedig már meg is volt a M1RA első futamgyőzelme az olasz Roberto Colciagónak – Tassi állandó pilótapartnerének – köszönhetően.

Belgiumban, a legendás spái pályán Tassi villant egy harmadik hellyel, aztán jött Monza, és a M1RA első kettős győzelme – Colciago nyert, mögötte Tassi jött be a második helyen. Ráadásul ezek, Tassi grúziai harmadik helyét leszámítva mind a fő futamon jöttek, tehát nem a fordított rajtrács miatt végeztek az élen, önerőből bírták folyamatosan a legjobbakkal a versenyt.

Az első óriási problémát a Salzburgringen kellett megoldani, amikor a pénteki szabadedzésen totálkárosra tört Tassi autója. Micheliszék pár óra alatt szereztek pótautót, erre a TCR-mezőnyben nem sok csapat lett volna képes hasonló határidővel. Másnap újabb kettős győzelmet szereztek.

Ezt sikerült a Hungaroringen felülmúlni. Michelisz Norbert autóba ülésével kettőről háromra nőtt az istálló mérete – Tassi mindkét futamot megnyerte, Michelisz pedig egy második hellyel segítette a csapatversenyben saját magukat.

A nyári szezonzáró a németországi Oscherslebenben viszont tragikusra sikerült, sem Tassi, sem Colciago nem szerzett pontot, utóbbi kocsija súlyosan megsérült a rajtbalesetben, majd mint később kiderült, Colciago bordái is megrepedtek, ami miatt hetekkel később nem engedték autóba ülni Thaiföldön.

Ahogy a salzburgringi versenyen autó kellett villámgyorsan, úgy Buriramba pilótát kellett valahonnan szerezniük minél hamarább. Michelisz Norbert volt az egyik megmentő, a 16 éves olasz Giacomo Altoé pedig a másik. Michelisz futamot nyert, Tassi és Altoé egy-egy dobogós helyet hozott, amivel megerősítették helyüket a csapatösszetettben.

De a folyamatos jó eredmények rávilágítottak, hogy szinte tökéletes munkát végez a csapat. Minden pilóta alá versenyképes kocsit tudnak adni, legyen az a világbajnokságból érkező rutinos versenyző Michelisz személyében, vagy a Hondával akkor ismerkedő, a túraautózást is inkább még elsajátító 16 éves pilótatehetség.

Egyedül szezon legvége nem sikerült úgy, ahogy szerették volna, de Csöcsiangban és részben Dubajban is pont az addigi kiváló teljesítményük miatt szenvedtek, a TCR versenybizottsága ugyanis szinte egész szezonban a többieknél jóval több büntetősúllyal nehezítette a Hondák dolgát – az egyéni bajnoki címet megszerző Jean-Karl Vernay néha 40-50 kilóval könnyebb Volkswagent vezetett, mint a M1RA-kocsik.

Az idei teljesítményüknek valahol tökéletes példája volt egyébként a dubaji szezonzáró abból a szempontból, hogy a vártnál korábban húzták be a bajnoki címet. Az időmérő nem sikerült jól a M1RA-nak, Tassi Attila a tizedik helyet szerezte meg, miközben a két legnagyobb rivális csapat, a Craft-Bamboo és a Leopard Racing is 2-2 pilótát tett a mezőny élére. Ez alapján úgy tűnt, hogy a legutolsó futamra maradhat a döntés a csapatbajnoki cím kapcsán, de Tassi, és a dubaji hétvégére beugró Josh Files is erőn felül ment, és a megszerzett 5-6. helyekkel már az utolsó futam előtt behúzták a M1RA bajnoki címét – ha egyetlen pontot sem szereznének, a Craft-Bamboo számára megszerezhető maximum 43 pont akkor is kevés lenne a 48 pontos hátrány ledolgozására.

Csak az összehasonlítás kedvéért, a csapatversenyben rivális Leopard Racing a belga W Racing Team álneve, 2009 óta működnek, komoly belga túraautós, és óriási GT-autós tapasztalatuk van, a 2015-ös éves költségvetésük minden ágazatot nézve 10 millió euró fölött volt. Az angol-hongkongi Craft-Bamboo ugyancsak 2009 óta létezik, volt WTCC-csapatuk, a 2013-as privát bajnok James Nash velük érte el ezt az eredmény. Emellett ott vannak az ázsiai GT-sorozatban, ahogy Le Mans-i prototípuskocsikkal is indulnak Ázsiában. Vagyis sokéves tapaszalattal bírnak, ráadásul ők egész szezonban végig három autóval indultak, mégsem tudták megverni a tíz hétvégéból heten csak kté autót kiállító M1RA-t.

Az egyéni bajnoki cím ugyan nem lett meg Micheliszéknek, de az tényleg csak az óriási ráadás lett volna nekik. Az utolsó futamon Tassi még nincs biztonságban, a második helyére veszélyes lehet a 2015-16-os bajnok Stefano Comini, ezt a futamot 12.30-kor indítják majd.

A következő cél viszont a 2018-19-re emlegetett új sorozat, a WTCR lehet, még ha erről most, a 2017-es bajnoki cím után egyből még korai is lehet beszélni.