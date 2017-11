Makaó kegyetlen: az utolsó kanyarban kenődött falra a két éllovas

A Makaói GP mindig egészen szokatlan dolgokat hoz magával, tavaly ott volt a fejre állással is futamgyőzelmet szerző GT-pilóta, idén a Police kanyarban lett tömegbaleset a GT-versenyen, majd ugyanott törte meg magát Michelisz Norbert is a WTCC-nyitófutamán.

Vasárnapra is maradt nem mindennapi esemény: a Forma-3-as futamon sikerült a legeslegutolsó kanyarban buknia a futamot vezető két pilótának. Az élen Sérgio Sette Camara és Ferdinand Habsburg – IV. Károly magyar király dédunokája – haladtak, az osztrák óriásit küzdve érte utol a brazilt, míg mögöttük óriási tolongás jött. Dan Ticktum az utolsó előtti körben a harmadik kanyarban, a Lisboában előzött kettős szélárnyékból, és jött fel az ötödik helyről a harmadikra – ennek még lesz jelentősége.

(Itt indítványoznánk, hogy a közvetítésekben Ferdinand Habsburgot a teljes nevén, Ferdinand Zvonimir Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard von Habsburg-Lothringenként legyen kötelező említeni!)

Az utolsó kört közvetlenül egymás mögött kezdte meg Sette Camara és Habsburg, az osztrák ott próbált meg előzni, ahol épeszű ember nem, a padlógázas Mandarinban a külső íven. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy befér a brazil elé, de végül marad a másik helyen. A legvégén, a víztározó mellett újra előzésbe kezdett, amikor kiértek a pálya legszűkebb szakaszából, itt is külső ívre ment Habsburg.

Meg is csinálta az előzést, de neki és Sette Camarának is sok volt, mindketten a falba csúsztak az utolsó kanyarban, elbukva győzelmet. A futamot így a mögöttük harmadik helyen érkező Ticktum húzta be, de

Habsburg két és fél keréken valahogy elvánszorgott a célvonalig, ahol negyedik helyen intették le.

Ticktum nyert, mögötte Lando Norris lett a második, Ralf Aron pedig a harmadik.