Michelisz: Sokat kell rá aludnom, hogy ezen túltegyem magam

Bő egy órával a szezon vége után, a garázsban értük utol a friss vb-ezüstérmes Michelisz Norbertet, akit ritkán talál csalódott pillanatban az ember, de most még is az volt, érthető módon.

„A leintés után borzasztóan csalódott voltam. Próbáltam egy kis időt hagyni magamnak, hogy feldolgozzam, de nehéz ilyenkor kerülni az embereket, a családot, a csapattagokat. Sokat beszéltem velük a mai eseményekről, mindenki próbált belém lelket önteni, de nem könnyű most.

Nagyon szerettem volna megszerezni a világbajnoki címet, és csütörtök este úgy tűnt, hogy ez közel is van, de valamiért ma nem jött össze, ez egy nagyon szerencsétlen nap volt”

– kezdte az értékelést a Honda gyári pilótája.

Hiába volt jó a csütörtöki tempója, a futamokon a 11. helyről indulva ezt nem tudta kamatoztatni, mert egy másik autó mögött, a felkavart levegőben villámgyorsan tönkretette volna az első gumijait, azok tapadása ugyanis egyből megszűnt, ahogy közel ért valakihez, ezért nem tudott nagyon más sem előzni, egy-két másodperces tempóelőnyt sem lehet kihasználni. "Nagy csalódás volt a futam, mindennel próbálkoztam, de nem éreztem, hogy bármikor is nyomást tudtam volna helyezni a Volvókra, amit nagyon sajnálok. Néha akadnak ilyen helyzetek is."

Bár a vb-ezüsttel sporttörténelmet írt, mert a magyar autósport első világbajnoki érmét szerezte, ezt mondja, az elbukott aranyat most jobban érzi, sokat kell majd aludnia, hogy feldolgozza a katari versenyt.

„Ha egy kicsit filozofikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy nagyon szerencsém van és volt a versenypályán kívül, és kevés szerencsém volt a versenypályán. Próbálom nem a negatívumokat látni, de így percekkel, alig egy órával a futam után csak a csalódottságot érzem, mert nagyon szerettem volna világbajnok lenni.

A versenypályán kívüli dolgok miatt viszont nagyon szerencsés vagyok, megszületett a kislányom, van egy gyönyörű feleségem, borzasztóan jól teljesített a versenycsapatom, ezek mind segítettek a nehéz időszakokon átlendülni.”

Nem nagyon mutatta kifelé, de az elmúlt két hónap nagyon nehéz volt számára, komoly nyomot hagyott benne, bármennyire is próbált erősnek mutatkozni. „Eddig minden negatív élmény után jött valami pozitív, így tudtam a kínai kizárást is átvészelni, de most úgy kiszállni az autóból, hogy tudom, az időmérő technikai hibája miatt nem volt esélyem jól szerepelni és javítani, nagyon rossz érzés. Sokszor éreztem már dolgokról, hogy sosem fogom kiheverni, aztán hamarabb túltettem magam rajta, mint gondoltam volna, most sem szeretnék letargiába esni, ilyenkor azt hiszem, teljesen normális dolog, hogy csalódott vagyok. Büszke vagyok az idei teljesítményemre, az idei év nagyon sokat segített abban, hogy jobb versenyző és érettebb személyiség legyek"

– zárta a magyar pilóta.