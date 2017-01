A 2018-as téli paralimpiára sem mehetnek az oroszok

Kitiltották az orosz paralimpikonokat a 2018-as téli paralimpia kvalifikációs tornáiról, ezzel magáról a paralimpiáról is, számolt be az orosz TASZSZ hírügynökség az Orosz Paralimpiai Bizottság (OPB) közleménye alapján. A döntést a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság hozta meg a hétvégén. Ennek ellenére az OPB tovább folytatja a paralimpikonok felkészítését a 2018-as téli játékokra, hogy ezzel is tovább védjék az ország sportolóinak jogait.

Az NPB tavaly nyáron a riói paralimpiáról is kitiltotta az orosz sportolókat, ezt a döntést később a nemzetközi Sportdöntőbíróság is jóváhagyta az orosz doppingbotrány miatt.