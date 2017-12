Pap Bianka 17 évesen paraúszó világbajnok

A 17 éves Pap Bianka az első helyet szerezte meg 100 háton a mexikóvárosi paraúszó-világbajnokságon.

„Nagyon örülök neki, mert ez az első világbajnoki érmem. Igazán különleges érzés. Nehéz felkészülésen vagyunk túl, de megérte a kemény munka! A verseny folytatódik, úgy tervezem, ezen a világbajnokságon is nyerek még érmet!" - idézte az úszót a Magyar Paralimpiai Bizottság közleménye.

Pap már eddig is eredményes versenyző volt, a tavalyi paralimpián egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett, és nyert már Európa-bajnokságot is.

Mexikóban egyszerre két vb is zajlik, az úszók mellett az erőemelők is most versenyeznek. Magyarországról összesen 12 induló van.