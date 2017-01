Polgár Judit lemondott a kapitányságról

A nőkkel versenyzőként kétszeres olimpiai bajnok Polgár Judit még Karácsony előtt jelentette be, hogy távozik a férfi kapitányi posztról. A férfiakkal két olimpiai ezüstöt szerzett, amíg aktívan játszott.

25 éven keresztül vezette a világranglistát a nőknél, de a legjobb férfiakkal is versenyben volt, a nyolc résztvevős vb-n is játszott például.

Fotó: Ajpek Orsi Polgár Judit

Az ENSZ főtitkár felkérésére esélyegyenlőségi nagykövet lesz, emiatt sokat lesz távol, ezért a csapatot már nem tudja irányítani. A Magyar Sakk Szövetségnek javaslatot tett az utódjára, akiről egyelőre nincs döntést.

A szövetséget korábban Seszták Miklós miniszter vezette, ő 2015 májusban átadta a helyét unokaöccsének, Seszták Tamásnak.

"Bármilyen elvállalt feladatot csak teljes erőbedobással, kompromisszumok nélkül tudok végezni. Úgy érzem, hogy az elkövetkező időszakban nem marad annyi időm és energiám a sakkválogatottra, mint amennyit magammal szemben elvárnék. Akik ismernek, azt is tudják természetesen, hogy a magyar sakksport fejlődése érdekében, ahogy eddig is, ezután is minden szálat megmozgatok, tudásomat, nemzetközi kapcsolatrendszeremet latba vetve segíteni fogom a versenyzőket és a szövetséget.

Mindemellett kiemelt figyelmet szeretnék továbbra is fordítani a fiatal tehetségek felkutatására és gondozására, valamint a sakk mind erősebb nemzetközi megjelenítésére az oktatásban"

- írta hivatalos oldalán.

A férfi válogatott idén a 16. helyen végzett a sakkolimpián, Lékó Péter már nem játszott, a legjobb tízben régóta nincs magyar játékos a világranglistán. Két éve még Polgárral a második helyen végzett a magyar csapat.

Az olimpia után Portisch Lajos bírálta Polgárt a csapat összeállítása miatt, azt sem értette, miért nem beszéltek Lékó távolmaradásáról. Portisch úgy fogalmazott, a hazai vezetők csak egy dolgot tehetnek.