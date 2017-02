Sokkolta a sakkvilágot: öt lépésben kikapott a világbajnoknő

Elsőre senki nem értette, miért tudott kikapni öt lépésben a női sakkvilágbajnok, Hou Ji-fan a Gibraltar Master utolsó fordulójában, de később kiderült, a kínai így tiltakozott a párok kialakítása ellen.

Már az is furcsa volt, hogy Hou Ji-fan 25 percet késett a partiról, de az még inkább sokkolt mindenkit, hogy a fehér bábukat vezetve öt meglehetősen buta lépésben (itt meg is nézhető) kikapott az indai Lalith Babutól. Ezzel a kínai meg is döntötte Viswanathan Anand rekordját, ő lett a legkevesebb lépésből kikapó nagymester.

Már a parti közben is többen gyanakodtak, hogy szándékosak ezek a lépések, mert Ji-fan végig mosolygott közben. Azt sejtették, ez később beigazolódott, hogy a párosítással vannak bajai, mert tíz fordulóból hétszer nőkkel játszott, míg ő nyilvánvalóan erősebb ellenfeleket is akart.

Később Hou Ji-fan elnézést kért versenytársaitól és a szervezőktől is.