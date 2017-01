Ibrahimovic szerint mindenki bekaphatja, aki fanyalgott

Bár Zlatan Ibrahimovictól elvettek egy csodagólt a hétvégén, gólpasszával hozzájárult, hogy a Manchester United fordítani tudjon a Middlesbrough ellen, és már öt győzelmük legyen megszakítás nélkül egymás után. És Ibrahimovic nemcsak ennek örülhet, hanem annak is, hogy bemutatkozó éve Angliában igazán sikeresnek mondható.

Amióta a nyáron elhagyta a PSG-t, és ingyen a Manchester Unitedhez került bevágott 17 gólt tétmeccsen, ebből 12-t a bajnokságban, amivel a csapat összes góljának a 41 százalékát szerezte, és harmadik a góllövőlistán. Emellett van három gólpassza is. Ez a teljesítmény persze neki nem annyira idegen, de sokan féltették a már 35 éves csatárt, hogy nem fogja bírni az angol tempót.

A meccs után ezért sem volt letört a svéd csatár, aki elmondta, hogy fantasztikus évet zárt. Az első hat hónapját több mint elképesztőnek nevezte, mindezekért szuper boldognak mondta magát. Reméli, a folytatás is hasonló lesz, ő egyelőre élvezi a focit, ahogy már évek óta.

„Idejöttem az angol bajnokságba, és mindenki azt hitte, ez nem lehetséges, de ahogy mindig, most is csattanóst választ adtam”, mondta Ibra ennél egy picit keményebben fogalmazva (bekaphatják).

Hozzátette a maga nyerseségével, hogy mindez amúgy rengeteg energiával tölti el, mert ezek a fanyalgók azért vannak fizetve, hogy szarságokat beszéljenek, ő meg azért, hogy a lábával játsszon, és ezt így élvezi.

A svéd még sosem játszott két meccset 48 órán belül, most ennek is eljön az ideje, hiszen Mourinho megerősítette, hétfőn délután Ibrahimovics is kezdeni fog a West Ham ellen.

Szerinte ő nem Szupermen, ennyi idő neki sem elég a pihenésre, de ha az edző azt mondja neki, hogy játsszon, hát játszani fog. De realista is, a rendes felépüléshez két meccs között két-három napnak el kell telnie.

A góljáról is beszélt, ami a játékvezető érvénytelenített, de Ibra nem érti, miért. Először ugyanis megadta szerinte, majd fél perc múlva megváltoztatta az ítéletet. „Nem volt értelme sokat reklamálni, mert sárgát adott volna, úgy voltam vele, elvettél egy gólt és most akarsz adni egy sárgát, ok játsszunk tovább, elfogadjunk, könnyű nekik. Mi tovább dolgoztunk, aztán egyenlítettünk, majd a győztes gólt is megszereztük”.

Az sem érdekli, hogy ezzel nem tudta beérni Messit a rúgott gólokat tekintve 2016-ban.