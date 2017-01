Kár volt ledagizni a Nagy Ronaldót

Michael Owen is aranylabdás, 2001-ben nyerte meg a legjobb futballistának járó díjat, továbbá a Real Madridban is játszott, így ő is hivatalos volt Cristiano Ronaldo méltatására Madridba, a Bernabeu stadionba, ahol az idei év első bajnokija előtt a múlt hónapban a negyedik aranylabdáját begyűjtő portugált ünnepelte a publikum.

Cristiano Ronaldo megünneplésére hivatalos volt a Real összes aranylabdása, Zidane, Figo, az említett Owen és a brazil legenda, Ronaldo is.

Fotó: Gerard Julien / AFP Real-aranylabdások

Utóbbi kettő egy rövid ideig játszott is együtt, és az angol nem állta meg, hogy oda ne szúrjon a pocakosodó brazilnak, ami dühös reakciókat szült a social médiában.

Azt hittem, hogy én szedtem fel egy kicsit magamra, amíg meg nem láttam az öreg haveromat, Ronnie-t,

írta Owen a Twitteren. Nem kellett volna. A reakciók többsége szerint ugyanis tiszteletlen volt, és ez még egy visszafogott vélemény mondjuk ahhoz képest, aki szerint lehet, hogy Ronaldo kétszer akkora, de kétszer jobb játékos is volt. Vagy ahhoz képest, aki szerint Ronaldo úgy néz a képen, mint aki éppen megkérdezi, hogy ki ez a csávó (Owen) Figo mellett, és mit keres itt. Mások szerint a cipőjéig sem ért fel Owen Ronaldónak.

Itt további tweeteket olvashat. Tanulság: Soha ne köss bele egy legendába!