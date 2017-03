Zsoldos kutyákkal, külföldi bohóccal vesztett a Debrecen Urbán szerint

Mindig érdekes, ha a magyar labdarúgás mélyéről egy volt ismertebb labdarúgó ad életjeleket. Ezúttal Urbán Flórián értékelte az NB I.-et a megye I.-ből. Az egykori válogatott futballista nemrég még NB I.-es csapatot vezethetett, akkor csapata, a Vasas ki is esett az első osztályból, aztán szomorúan végződött próbálkozásai voltak alacsonyabb osztályokban, ahonnan a mai napig figyelheti, hogyan mennek a dolgok a magyar foci csúcsán.

Most feltűnt neki, hogy egynémely csapatok például tele vannak idegenlégiósokkal, a Debrecen–Paks-meccsen a hazai csapat hét külföldivel állt ki, míg a Paks a kapuson kívül színmagyar csapattal tudott a pályára lépni.

Ez úgy vágta ki Urbánnál a biztosítékot, mint a tévészékház ostrom idején Gyurcsány.

”DVSC kezdő: Négy magyar játékos mellett hét külföldi zsoldos kutya a kezdőben!

Portugál bohóccal a kispadon!

Paksi FC:Csak magyar játékosok a keretben!

A kispadon az egykori győri csapattársam Csertői Aurél!

A végeredmény 1:3 !!!!!!

Tovább is van mondjam még...”

De nem mondja, ezért mondom én: a Debrecen elég régóta ezt a 7-4-es arányt alkalmazza a kezdőiben, és rémes közelségben a kieső hely, míg a Paks pedig évek óta a magyar élvonal üde színfoltja csapatostul és edzőstül. Csertői Aurél az egyik legjobb hazai edző. Urbán észrevétele pontos, de a gondolati csapongás számomra azt is megmagyarázza, hogy miért van Csertői ott, ahol, és miért van Urbán ott, ahol.

A DVSC lezüllesztése egy folyamat eredménye, a tulajdonosnak mintha elege lenne a csapatból, két éve még szinte ingyen hozzávágta volna bárkihez, aki működtetni tudja a csapatot, az új stadion megnyitása óta pedig nemcsak a szurkolók tűntek el, de a minőségi játékosok is.

Urbán néhány éve még azt mondta magáról:

Pozitív gondolkodású ember lévén igyekszem mindenben a jót meglátni

Ennek a kegyelmi állapotnak, úgy tűnik, vége, és mintha Urbán immár megkeseredve és irigykedve figyelné a magyar labdarúgást. A Nagykőrösi Kinizsi vezetőedzőjének facebookoos kifakadása szerves része Urbán közéleti szarozásainak, hiszen néhány hete az elmúlt másfél év egyik legsikeresebb játékosát ócsárolta.

Urbán nem tudja azt a pályát befutni, mint például Csertői. Amikor 2006-ban kirúgták az RTL Klubtól, mert részt vett a tévészékház megtámadásában, gyorsan menedékre talált Felcsúton, onnan is távoznia kellett, majd a Jobbikban kezdett karrierbe, de egy számára kudarcos időközi választás megpecsételte sorsát.

Most mások szarozásában, a kollégája lebohócozásában éli ki magát. És ez utóbbi azért szomorú, és egyben mulatságos is, mert az előző klubjától azért volt kénytelen felállni, mert nem tudott válaszolni a tulajdonosnak arra az egyszerű kérdésére, hogy most akkor marad vagy inkább távozna.