Melyik volt a legikonikusabb duó a Clásicón?

A mostani Real Madrid-Barcelona egy kicsit csípősebbre sikeredett, mint az utóbbi néhány párharc, hiszen amióta Mourinho távozott Madridból, a játékosok ismét egymásra találtak, szent volt a béke a két klub között, nem is emlékszünk különösebb durva összecsapásra az utóbbi időből. Vasárnapig.

A legutóbbi El Clásicó minden tekintetben hozta, amit az ember elvárhat két egymást kölcsönösen gyűlölő ellenféltől. Volt itt kiütött fog, piros lap, dráma és persze egymásnak üzengető, beszólogató játékosok.

A legikonikusabb párharcot keressük, szavazzon.

Van ez a Name a more iconic duo-mém, amit kábé úgy lehet magyarra fordítani, ha egy párosnál nem tudunk elképzelni jobbat, cikibbet, vagy jellemzőbbet, mint például a virsli meg a mustár duettje. És vasárnap is kialakultak igazi klasszikus párosok, őket próbáljuk meg összegyűjteni.

Alap, hogy Ronaldót és Messit vegyük előre, róluk nem is szükséges többet elmondani annál, mint hogy az utóbbi tízében (2008 óta) csak ők ketten szereztek aranylabdát felváltva.

De mintha az utóbbi időben két másik játékos elhalványítaná párosukat, legalábbis, ami a közösségi médiát illeti. Pique és Ramos a spanyol válogatottban egymás mellett dolgoznak a sikerért, klubjaikban azonban mintha két ősellenséget látnánk. A Real és különösen Ramos Pique állandó céltáblája, be-beszólogat, és a vasárnapi meccsen sem maradt szó nélkül, végül Ramos neki köszönte volna meg, hogy a pirosat kireklamálta a bírónál. Mutatta a kezével, hogy mennyit beszél és megtapsolta a barcást.

Ez a gesztus egy korábbi esetre utalt, január elején Piqué a Villareal elleni döntetlen után kiment az oldalvonalhoz, és a nézőtéren ülő spanyol futballszövetségi elnököt kérte számon nagy hangon. Ramos most vasárnap a folyosón állítólag azt kiabálta Piquének, hogy most dumálj, most dumálj. De lépjünk túl ezen, jöjjön a következő páros.

A legfrissebb hír szerint a Real szélsője Carvajal is új szerelmet talált, a barcás Luis Suárezzel került mély szoros kapcsolatba. Suárez megrúghatta Carvajalt, aki ezt nem hagyta szó nélkül, és számon kérte az uruguayin, aztán egyre jobban belehergelte magát. A spanyol sajtóban leolvasták a szájáról a kettejük között kialakult párbeszédet:

„Kikaptatok 3-0-ra a Juventustól. Mehettek pihenni a kupába, a BL-t meg nézhetitek otthonról. Ez a bajnokok otthona, menjetek csak a kupába játszadozni” - idézi a Csakfoci.hu.

Sokan reklamálták, hogy a Real középpályása, Casemiro hogyan maradhatott a pályán, kétszer is durván szabálytalankodott Messi ellen, de csak az egyikért kapott sárgát. Ennek ellenére a brazil nem Messitől, hanem Piquétől kapott lecseszést. Hogy mi hangzott el közvetlenül a füle mellett, nem tudjuk, de Casemiro reakciója csodálatos, fölényes mosollyal fordult az ideges Pique után.

A végére hagytunk még egy ikonikus párost, a Real-Barcát a helyszínen ugyanis egy világhíresség is megnézte, Julia Roberts, aki a mérkőzés után néhány játékossal is találkozott, köztük Sergio Ramossal. Hogy mit értett meg a mérkőzésből Roberts, azt nem tudjuk, de beszédes mindenesetre, hogy a kiállított Ramosnak ahírek szerintgratulált a kitűnő játékához.

Ők most a nagy párosok, de melyik a legikonikusabb duó?