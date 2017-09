Pénteken megszületett Serena Williams első gyereke, a teniszezőnő egy egészséges lánynak adott életet – írja a Telegraph. Serena húga, Venus pénteken a US Openen lépett pályára a görög María Szákari ellen, a meccs előtt pedig megemlítette azt is, hogy nővére bármelyik pillanatban megszülhet. Az újdonsült nagynéni akkor így fogalmazott:

Nagyon izgatott vagyok, el sem tudom mondani mennyire.

Serena vőlegénye, a Reddit társalapító Alexis Ohanian még augusztusban azt mondta, biztos benne, hogy menyasszonya fantasztikus anya lesz majd. Sok dologban nagyon jó és épp úton van afelé, hogy csodálatos anyuka is legyen – fogalmazott a férfi.

Fotó: AFP

Williams egyébként korábban már elmondta, nagyon várja már, hogy anya legyen, de a teniszpályára is szeretne már visszatérni, reméli, hogy a januári Australian Openen már ott lehet majd. Ez egyébként mindenképpen nagy szó lenne, hiszen ott tavaly is nyerni tudott, háromhetes terhesen tudta legyőzni Venust a döntőben. Ő és Ohanian egyébként korábban úgy tervezték, hogy a gyerek születése után házasodnak majd össze, így most minden bizonnyal nemsokára ez következik majd.