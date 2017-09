Súlyos szabályszegés, saját testvérének vezetett meccset a magyar focibíró

Érdekes esetet írt meg a focibiro.hu szakportál, amely cikke szerint a szombati megye II.-es Makó-Üllési ISE meccsen a játékvezető súlyos szabályszegést követett el, ugyanis saját testvérének meccsén vezetett.

A portál szerint Halász József bíró makói lakosként vezetett a makói csapatnak meccset, ami nem túl szerencsés, az viszont, hogy testvérének, az M-foci Kft.-nél igazolt Halász Lászlónak vezetett, az már szabályt is sért, főleg úgy, hogy Halász László az 57. percben csereként be is állt. A focibiro.hu elő is kereste a vonatkozó részt a Versenyszabályzatból, amiből kiderül, hogy

Az MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzatának 30. § (1) és (2) bekezdése foglalkozik a játékvezetői küldésekkel. A (1) i) 2) pontja alapján akkor nem küldhető a játékvezető a mérkőzésre, ha kérte szezon előtt mentesítését a csapattól, míg a j) 1) alapján a játékvezető nem vállalhat olyan sportszervezet mérkőzésére, amelynek tagja, vagy a kijelölés napját megelőzően 2 éven belül tagja volt; olyan sportszervezet mérkőzésére, amelynek a játékvezető közvetlen rokona tagja, vagy 2 éven belül tagja volt a szabály megsértése esetén fegyelmi eljárást kell elrendelni ellene.

Az esetre a Csakfoci nyomán bukkantunk.