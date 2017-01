A PSG és a Manchester United is valamit nagyon rosszul csinál

Megjelent a svájci székhelyű, kutatásokkal foglalkozó egyetem, a CIES heti statisztikai hírleve, a Football Observítory Weekly. Ezúttal azt vizsgálták, hogy az öt legnagyobb európai bajnokságban (angol, francia, német, olasz, spanyol) szereplő klubok keretének becsült értéke, és a játékosokra költött átigazolási díjak milyen viszonyban vannak egymással.

Természetesen annál pozitívabb egy ilyen mérleg, minél több saját nevelésű játékosa van a csapatnak, illetve egy adott áron megvásárolt játékos értéke mennyit növekedett az elmúlt évek alatt. Meglepetés azért, hogy a 98 csapatból csak hétnek negatív a mérlege, igaz, ezek között ott szerepel az Alex Ferguson távozása óta önmagát kereső Manchester United, illetve az arab tulajdonosa pénzét bátran költő Paris Saint-Germain is.

A listát a Barcelona vezeti, elsősorban azért, mert a most 170,5 millió eurót érő Lionel Messi és a 87 millióért (?) vett, most 246,8-at érő Neymar is a keretben van. A Real Madrid ötödik a listán, a Bayern a 10., a Juventus a 15. AZ utolsó hétben három német is szerepel.

Az első oszlopban (expenditure) a jelenlegi keretre költött összeg, a másodikban (value) a keret becsült értéke, a harmadikban (gap) az első kettő különbsége olvasható, millió euróban.