Pár lista megmutatja, miért döglődik az angol válogatott

Egy újabb érdekes statisztikai összefoglalót közölt a CIES, a sporttudományokkal foglalkozó svájci intézet. Ezúttal azt vizsgálták, hogy az öt legnagyobb bajnokságban a saját nevelésű, ebben a szezonban bemutatkozó játékosok mennyi lehetőséget kaptak.

Az első helyen a francia bajnokság, a Ligue 1 áll, 29-en játszották életük első bajnoki meccset ebben a szezonban, összesen 11 129 percnél járnak. Feleennyi időt sem kaptak a spanyolok újoncai, negyedennyit sem a németek és az olaszok bemutatkozói. Az angolok még ennyit sem foglalkoztak a neveléssel, mindössze 12 játékos csak 907 percet kapott, vagyis tizedét sem a franciának. Kijelenthetjük, az angol utánpótlás nagyon mélyen van. Ez látszik persze a válogatottjuk teljesítményéből is, lásd: Izland elleni Eb-kiesés. Már ha feltételezzük, hogy a saját nevelés angol futballistát jelent, ami persze nem törvényszerű, vagyis Anglia szempontjából még ennél is rosszabb lehet a helyzet.

A kluboknál semmi meglepő nincs abban, hogy az első ötben négy francia található. Közülük is legjobb az OGC Nice 3 játékossal és 2245 perccel. Ráadásul a példájuk azt mutatja, hogy érdemes bízni a fiatalokban: a nizzai csapat a bajnokság második helyén áll, az első Monacóval azonos pontszámmal. A legjobb angol klub a Tottenham, csak a 11. helyen.

Perc Játékos 1. Ligue 1 11129 29 2. La Liga 4869 19 3. Bundesliga 2208 16 4. Serie A 2181 15 5. Premier League 907 12 Klubok 1. OGC Nice (francia) 2245 3 2. Espanyol (spanyol) 2119 4 3. Nantes (francia) 1728 1 4. Toulouse (francia) 1162 4 5. Olympique Lyon (francia) 1113 2 6. Olympique Marseille (francia 1080 1 7. Caen (francia 1070 1 8. Sassuolo 1022 1 9. Atheltic Bilbao (spanyol) 862 2 10. Betis (spanyol) 719 2 11. Tottenham 684 2

A nizzaiak közül is kiemelkedik az egyéni listát vezető Malang Sarr. Nizzában született, természetesen az OGC volt a nevelőegyesülete, ahol már hatéves kora óta pallérozódik. Meglepő, hogy középső védőként tudta kiharcolni a csapatba kerülést, sőt meg is ragadt ott. Tavaly augusztus 14-én mutatkozott be a Rennes elleni bajnokin, még 17 évesen.

Nem is akárhogyan, a 60. percben egy szabadrúgás utáni fejesből megszerezte a győztes gólt, 1-0 lett a vége. A francia bajnokság történetében a második legfiatalabb játékos Bartholomew Ogbeche után, aki gólt szerzett élete első bajnokiján.

Ennek ellenére - ez is ritka manapság, sajnos - profiszerződést csak három hónap után, novemberben kapott, amikor folyamatosan játszotta a meccseket, és kihagyhatatlan lett az első csapatból. Egy bajnokit sem hagyott ki ebben az idényben, 22 találkozón 1964 perce van.

A Nantes saját nevelése, Amine Harit mögötte a második 1728 perccel, az Espanyolból Aarón Martín a harmadik 1147-tel. A legjobb angol a listán a Tottenham-játékos Harry Winks, ő a 19. 357 percnyi játékidővel. Azaz nem egész négymeccsnyi idővel 22 forduló után: egyértelmű, Angliában nem kapnak lehetőséget a fiatalok.