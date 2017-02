Ennyi ifi magyar futballozik külföldön

A Nemzeti Sport összeszedte, hány magyar ifi készül a profi futballéletre külföldi klubnál. A legfiatalabb, futballistának készülő magyarok egyike Barcelonában készül a felnőtt életre, Szabó Csongort a Barcelonánál tanítják, Dárdai Bence pedig hol máshol, a Herthánál játszik, a harmadik legfiatalabb is Barcelonában tanul, Lukács Leon 12 éves, sőt a negyedik legfiatalabbat is a Barca vitte, Mari Zoltán 13 éves.

Összesen 42 játékost számoltak össze, akik Spanyolországtól illetve Portugáliától kezdve Svájcon, Olaszországon át Angliáig játszanak különféle klubokban.

Korcsoport szerint közülük a legtöbben 16 évesen játszanak külföldön, és van egy 20 éves is, Hursán György, aki az 1860 Münchenben eszi még mindig az ifik kenyerét.

A legtöbben Németországban játszanak, 13-an, és ebben benne van a három Dárdai-gyerek, de akad svájci és luxemburgi-nevelés is (1-1).