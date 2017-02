A magyar futball keveset nevel, átutazókat igazol

Javában dübörög az átigazolási piac a magyar futballban is. És ahogy az elmúlt években, most is egymásnak adják a kilincset a névtelen csapatoktól érkező, még névtelenebb játékosok. Olyan külföldi, gyakran más kontinensekről érkezők, akik legutóbbi állomáshelyükön is alig jutottak szóhoz. A népvándorlás beindult, a hosszú évek rossz hagyományai cseppet sem változtak.

Az elemzésben a 2011 és 2016 közötti időszakot vizsgáltuk.

Évek óta zajos a vita az idegenlégiósok szerepeltetéséről. Sok szakember általános véleménye, hogy az ideérkező külföldi labdarúgók tudása sokszor még az átlagos magyar szintet sem üti meg. Ennek ellenére az elmúlt öt évben klubot váltó játékosok harmadát a Magyarországra érkező külföldi játékosok adták.

Ami még ennél is rosszabb hír: még látszólag sem tudatos csapatépítés folyik, hiszen sokszor csak kalandorok érkeznek hazánkba. A Transfermarkt.de adatait vizsgálva kiderül, hogy

az elmúlt öt évben 1059 játékos váltott klubot. Ezek közül 320 volt külföldi, mára mindössze 25 maradt,

azaz a transzferlistában szereplő külföldiek csupán 7,8 százaléka játszik még mindig az eredeti klubjában. Olyan is akad, aki közben Magyarországon belül váltott klubot, de ezek száma a többihez képest elenyésző.

Az átigazolási adatokban az is érkezőként van feltüntetve, akiket csak kölcsönbe szerződtettek, illetve akiket az utánpótlástól vagy a második csapattól hoztak fel. Akad olyan, akinek lejárt a kölcsönadási szerződése, és visszatért, de egyből újra kölcsönadták. Sőt olyan is van, akit szerződtettek, majd kölcsönadtak.

A grafikonból kiolvasható, hogy a Videoton mellett az Újpest, a Ferencváros és a Honvéd járt élen az átigazolásokban, az elmúlt öt évben (ebben még nincs benne a 2016–2017-es idény első fele, mert azt külön vizsgáljuk) egyenként 100 új játékosban látták a megoldást.

Ha az öt évvel ezelőtti időszakot nézzük, már csak két olyan külföldi futballista van – az egyaránt videotonos Vinicius és Filipe Oliveira –, aki még mindig az NB I.-ben futballozik.

Emlékeznek még az ugyancsak Székesfehérvárra érkező és a Videotonban 22 meccsen pályára lépő spanyol Walter Fernandez nevére? A bal oldali támadónak azóta már hat klubja volt. De ugyanúgy említhetnénk a ferencvárosi Juha Hakola, a Debrecenben egyetlen NB I.-es meccset sem játszó Adnan Alisic, az akkor Kispestre érkező, majd később Pécsen és Győrben is megforduló brazil Nicolas Ceolin nevét is. Csupa-csupa olyan futballista, akik jó, ha egy szezont kihúztak csapatuknál, sokukat már a sikertelen első fél év után kirúgták.

Mennyire érte meg? Sajnos Magyarországon még egyáltalán nem divat az átigazolási díjak nyilvánosságra hozása. A Transfermarkt.de adataira hagyatkozva – ahogy az alábbi táblázat is magában foglalja – azonban kijelenthető: megérte. Az elmúlt öt évben a csapatok ebből a szempontból pozitív mérleget zártak.

Évad Összes távozó Bevétel Összes érkező Kiadás Mérleg 2011/12 313 357 0000 334 1 315 000 +2 255 000 2012/13 311 198 4000 321 1 110 000 +874 000 2013/14 300 1 115 000 305 715 000 +400 000 2014/15 350 7 030 000 340 480 000 +6 550 000 2015/16 237 10 050 000 249 2 610 000 +7 440 000

Az összegek euróban értendőek

Különösen az elmúlt két évben mutatott nagyarányú pluszt a büdzsé. A 2014/2015-ös idényben Kalmár Zsolt Győrből a RB Leipzigbe igazolt 1 millió euróért, Muhamed Bešić a Ferencvárosból az Evertonba 4,8 millió euróért, volt még két félmillió euró körüli átigazolás, ez pedig Kádár Tamás (Lech Poznań) és Simon Krisztián (1860 München) nevéhez fűződik. 2015/2016-ban Somalia a Ferencvárosból az FC Toulouse-ba 2,4 millió euróért, Balogh Norbert a Debrecenből a Palermóba 2,2 millió euróért ment, Darwin Andrade az Újpestből a Standard Liege-be 2 millió euróért és Mbaye Diagne szintén az Újpestből TJ Teda 1,9 millió euróért váltott.

Más szempontból vizsgáltuk a magyar bajnokságból az elmúlt öt évben távozó magyar játékosok helyzetét, amelyet az alábbi infografika szemléltet. Ebben azt vettük szemügyre, hogy az összes távozó közül ki folytatta külföldön, legalább másodosztályú vagy topligás bajnokságban. Az 1052 távozó játékos közül 43 ilyen magyar volt.

Ebből a szempontból a Videoton a legjobb nevelő, 11 játékost importált öt év alatt. A Haladásból hatan, az Újpestből öten távoztak. Akárhogy is nézzük, ezek a számok roppant alacsonyak. Arról nem is beszélve, hogy ha azt is végigböngésszük, a 43 távozó futballista azóta hol tart, siralmas a kép.

A 2011 és a 2014 közötti időszakban távozó magyarok közül csak Kádár Tamás és Sváb Dániel játszik külföldön.

Sváb abban az Energie Cottbusban, ahová 2013 augusztusában távozott. Igaz, közben játszott a Győrben, Mezőkövesden, Szigetszentmiklóson, a ciprusi másodosztályban is. Most a német negyedosztályban, a Regionalliga Nordostban jelenleg második Energie Cottbusban 11 meccsen lépett pályára.

Kádár Tamás mellett az elmúlt két évben külföldre szerződők csupán egy része tudta megtartani helyét. A 43 játékosból összesen 15-en maradtak külföldön, de öten már más klubban futballoznak, mint ahová eredetileg szerződtek.

Az elmúlt öt évben külföldre igazolt magyarok 2011/12 Videoton : Lázár Pál – Samsunspor (visszavonult), Sebők Zsolt – AE Pafosz (a Gyirmót játékosa), Elek Ákos – Eskisehirspor (közben Kínában is megfordult, most Diósgyőr), Horváth Gábor – ADO Den Haag (visszavonult).

ZTE: Polareczki Roland – Lendava (Hévíz), Kocsis Adrián – Lendava (Kozármisleny)

Debrecen: Czvitkovics Péter – Kortrijk (csapat nélkül)

Kaposvár: Kovács Zoltán – Arisz Limasszol (Újpest FC)

Haladás: Simon Ádám – Palermo (Videoton)

Vasas: Ambrusics Róbert – Cambridge United (Szentlőrinc SE)

Kecskemét: Preklet Csaba – Reggina (Vasas)

DVTK: Faggyas Milán – Mattersburg (Kazincbarcika) 2012/13 Debrecen: Varga József – Greuther Fürth (Videoton)

Videoton: Lencse László – Kiryat Shmona (Puskás Akadémia), Sándor György – Ittihad (Puskás Akadémia)

Paks: Szatmári Lóránd – Reggina (Puskás Akadémia)

Újpest: Egerszegi Tamás – St. Truiden (Mezőkövesd), Barczi Dávid – St. Truiden (Videoton), Dvorschák Gábor – Carl Zeiss Jena (Nyíregyháza)

Lombard Pápa: Lovrencsics Gergő – Lech Poznan (Ferencváros)

MTK: Hrepka Ádám – Bnei Yehuda (MTK)

Eger: Preklet Csaba – Reggina (Vasas) 2013/14 VIdeoton: Gyepes Gábor – Sarawak (Soroksár)

MTK: Varga Szabolcs – Heerenveen (MTK)

Ferencváros: Sváb Dániel – Energie Cottbus (azóta három magyar csapata volt, most megint Cottbusban van)

Debrecen: Varga József – Middlesbrough (Videoton)

Haladás: Simon Ádám – Palermo (Videoton)

Diósgyőr: Kádár Tamás – Roda (Diósgyőr, majd onnan Lech Poznan)

Lombard Pápa: Lovrencsics Gergő - Lech Poznan (Ferencváros) 2014/15 Győri ETO: Kalmár Zsolt – RB Leipzig (IF Bröndby)

Ferencváros: Holman Dávid – Lech Poznan (Debrecen), Laczkó Zsolt – Sampdoria (Honvéd)

DVTK: Kádár Tamás – Lech Poznan (még mindig a klub játékosa), Elek Ákos – Jataj CC (Diósgyőr), Futács Márkó – Leicester (azóta öt klubja volt, legutóbb a Hajduk Split)

Haladás: Guzmics Richárd – Wisla Krakow (még mindig a klub játékosa), Nagy Olivér - Ceahlaul Piatra Neamt (Soroksár), Simon Ádám – Palermo (Videoton)

Pécsi MFC: Steer Bence – Nardo FK (Soroksár)

Budapest Honvéd: Vernes Richárd – Central Coast (Paks)

Paks: Simon Attila – Wolfsberger AC (Dorog)

Újpest: Simon Krisztián – 1860 München (még mindig a klub játékosa) 2015/16 Videoton: Kleinheisler László – Werder Bremen (Ferencváros), Sándor György – Perth Glory (Puskás Akadémia), Gyurcsó Ádám – Pogon Szczecin (még mindig a klub játékosa), Nikolics Nemanja – Legia (Chicago Fire)

Ferencváros: Nagy Dániel – Wüzrburger Kickers (még mindig a klub játékosa), Nagy Ádám – Bologna (még mindig a klub játékosa)

MTK: Kelemen Dáviv – Hapoel Tel-Aviv (Békéscsaba), Mervó Bence – Sion (Slaks Wroclaw)

Debrecen: Balogh Norbert – Palermo (még mindig a klub játékosa)

Újpest: Salló Dávid – Kansas City (Gyirmóton kölcsönben)

Budapest Honvéd: Bobál Gergely – Wolfsburg II (Zalaegerszeg), Vécsei Bálint – Bologna (Lugano)

Haladás: Gosztonyi András – Slask Wroclaw (még mindig a klub játékosa)

Érdemes külön foglalkozni a tavaly nyáron az NB I.-be érkezett játékosokkal. Ha szigorúbban nézzük a dolgokat, 111 olyan futballista érkezett tavaly nyáron a magyar élvonalba, aki legalább egy meccsen, akár egyetlen percre is, de pályára lépett a magyar bajnokságban. Jól látható, hogy egyedül az újonc, az akkor még Pintér Attila által irányított Mezőkövesd igazolt posztra, épített csapatot.

A legtöbb játékost szerződtette (15), de ők játszották a legtöbb meccset (200), a legtöbb percet (14 558), és a legtöbb gól (18), valamint a legtöbb gólpassz (12) is az övék. Hét olyan futballista volt, aki alapember lett*. De még ez sem éri el a felét az összes igazolásnak, ami azért a többi csapatra is jellemző. Az átigazolásokból eltiltott Újpest főleg a kölcsönből visszatért, fiatal játékosaira számíthatott.

2016. nyári igazolások Játékosok száma Meccsek Percek Gólok Gólpasszok Ferencváros 52 3438 9 10 5 Marco Djuricin (17) Videoton 67 4445 7 8 7 Danko Lazović (19) Debreceni VSC 118 8016 6 5 14 Branislav Danilović (15) MTK 108 6712 1 2 11 Szabó Bence (17), Nagy Tibor (15) Haladás 113 7631 4 3 9 Rácz Barnabás (19), Hegedűs János (16), Polgár Kristóf (16), Tóth Máté (15) Újpest 50 3631 2 1 4 Cseke Benjamin (16), Nagy Tibor (15), Kecskés Ákos (14) Paks 91 5086 4 7 10 Koltai Tamás (18), Kemenes Szabolcs (16) Budapest Honvéd 70 4740 10 9 8 Koszta Márk (18), Davide Lanzafame (11) Diósgyőri VTK 107 7358 12 4 12 Murtaz Dausvili (19), Diego Vela (17), Nono (15) Vasas 63 3239 10 6 8 Nem volt. A legtöbb Mahir Saglik (13) Gyirmót 93 6866 4 2 8 Filkor Attila (16) Mezőkövesd 200 14558 18 12 15 Vági András (19), Marek Sestrik (18), Hudák Dávid (18), Stipe Bacelic-Grgic (18), Tarmo Kink (17), Branko Pauljević (16), Egerszegi Tamás (15)

*Alapembernek azt számítottuk, akik a szezon eddigi 19 találkozójából legalább 15 meccsen vagy 1140 meccsperccel szerepelt. A táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik e kritérium szerint alapemberek lettek, zárójelben a lejátszott meccseik száma. A kispesti Davide Lanzafaméval a hét gólja miatt tettünk kivételt.

Ahogy évről évre, ősszel is jöttek a csalódások. A Ferencvárosba nagy reményekkel érkező Lovrencsics Gergőnek nem sikerült jól az ősz, a német Oliver Hüsingen gyakorlatilag elment a BL-selejtező. A debreceni vezetők rendre tagadják, de valami nagy gond van a DVSC-nél. Az biztos, hogy az egy év alatt távozó 20 játékos és a bajnokságban elfoglalt 10. hely nem éppen a jó irányt mutatja.

A Vasasnál főleg a tavaly az NB I.-es tagságot megtartó keretben bízott a német szakvezetés. A Honvéd és a Mezőkövesd is meglepően jól szerepelt, de mindkét klubban jelentős változások történtek télen. A kispestiek alapembereiket, a Mezőkövesd az edzőjét veszítette el. Továbbra is nagy bajban az azóta edzőt váltó MTK, az említett Debrecen és a Diósgyőr.

Még csak néhány hét telt el az átigazolási időszakból, de a Transfermarkt.de szerint máris 37 érkező és ugyanennyi távozó játékosnál tartunk. A folyamat nem áll le. Egyetlen pillanatra sem.