Bebizonyosodott: nyerő csapaton ne változtass

Újabb statisztikai összefoglalóval jelentkezett a CIES, a svájci Neuchatelben székelő sporttudományi központ. Legfrissebb kutatásukban azt vizsgálták, hogy az öt legnagyobb európai futballbajnokság csapatai közül melyek azok, amelyek az elmúlt öt évben (2012. március 1-től) a legkevesebb és a legtöbb futballistát küldték pályára.

Jól mutatja a lista, hogy az egyik legstabilabb európai topcsapat a Bayern München, ami az elmúlt öt évben mindössze 55 játékost szerepetetett bajnoki meccseken. A bajorokkal holtversenyben egy másik német, a Mönchegladbach, valamint az Athletic Bilbao áll. A legnagyobb mozgás az olasz Genoa, majd a spanyol Granada és a szintén Serie A-s Chievo keretében volt.

Ezen a listán a Barcelona, a Real Madrid, a Pars SG is előkelő helyet - utolsó környékit - foglal el, vagyis egyértelmű, hogy a sikerek egyik kulcsa a futballban is az állandóság. A Manchester City és az MU is táblázat utolsó harmadában, míg a Chelsea a közepén található.

Érdekes azt is végigböngészni, hogy az egyes csapatoknál kik voltak azok a játékosok, akik a legtöbb percet játszották az elmúlt öt évben. Nem meglepő talán, hogy leginkább kapusok vezetik ezt sort, így a Bayernnél Manuel Neuer és a Manchester Unitednél David de Gea.

De például a Real Madridnál már Cristiano Ronaldo, a Barcánál Messi az első. Abszolút első pedig a St. Étienne kapusa, Stéphane Ruffier, aki 2012 március 1. és idén március 2. között összesen 16 650 percet töltött a pályán. Ez pont 185 futballmeccsnyi idő.

Ha további CIES-listákat böngészne: