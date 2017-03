Inkább öregek, mint fiatalok a magyar focisták

A magyar csapatok nem töltenek be számottevő szerepet az európai klubfutballban. Ennek okai között lehet az is, hogy a három magyar topcsapat, a Debrecen, a Videoton és a Ferencváros is bekerült a legöregebb játékosállománnyal rendelkező klubok rutinos csoportjába. A CIES, a futballtudományokkal foglalkozó svájci intézet most a kontinens 31 bajnokságában szereplő játékosok átlagéletkorával foglalkozott.

Persze a kor nem minden. Az adatok szerint a Serie A-ban szereplő, jelenleg 11. helyen álló Chievo játékosainak átlagéletkora a legmagasabb (32,09 év). A magyarok közül a Debrecent 28,47-tel az 55. helyre rangsorolták. A Ferencváros a 84. helyen áll (27,98), a Videoton pedig éppen befért a százba (27,79).

A legismertebb klubok közül a Juventus a 13. (29,55), a Manchester City pedig a 38. (28.89), A Bayern az 59. helyen áll (28,41), míg az Inter éppen a Videoton előtt a 99. helyezett (27,80). Amit a táblázat még jól mutat, hogy a listán 12 holland csapat szerepel. A horvátoktól nyolc, a németektől és a szlovákoktól hét-hét klub került a legjobb százba.

Érdemes azt is megvizsgálni, hol találjuk Európa legfiatalabb csapatát a vizsgált 31 közül. Nem kell messzire menni, itt van a szomszédban, Szlovákiában. A Senica átlagéletkora 22,24 év. Bár a környező országból 31-et találunk a top 100-ban, magyarból csak kettő van. A Vasas és az Újpest jár élen a fiatal játékosok foglalkoztatásában. Előbbi a 72. helyezett 25,29-cel, utóbbi pedig a 89. 25,50-nel.