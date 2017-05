A legöregebb csapat bajnok, a legfiatalabb 2. a Bundesligában

A Bundesligában már korábban eldőlt, hogy a bajnoki arany ezúttal is a Bayerné, a hétvégén az is nyilvánvaló vált, hogy a Lipcse jön be második helyre, és ha az UEFA áldását adja, jövőre ott lesz a Bajnokok Ligája főtábláján.

A Kicker futballmagazin azt vizsgálta, hogy az átlagéletkor tabelláján ez a két csapat van az első és az utolsó helyen. Egészen pontosan így néz ki ez a tabella.

Bayern - 28,06

Darmstadt – 27,97

Augsburg – 27,5

Werder – 27,32

Hertha – 27,23

Ingolstadt – 26,99

Köln – 26,49

Frankfurt – 25,98

Hamburg – 25,98

Wolfsburg – 25,96

Schalke – 25,67

Gladbach – 25,66

Hoffenheim – 25,48

Mainz – 25,4

Dortmund – 25,32

Freiburg – 25,28

Leverkusen – 24,73

Leipzig – 24,18

A bajorok kerete tehát a legidősebb, a Red Bull súlyos eurómillióiért megerősített lipcseiek viszont a legfiatalabbak. Éppen csak átlépik a 24 évet.

Ebben a szezonban a rutin nyert, nemcsak összpontszámban, hanem a Bayern megverte a Leipziget 3-0-ra hazai pályán, idegenben pedig pazar fordítással 2-4-ről nyert 5-4-re, épp a múlt szombaton.

A szezon közben azt is kimutatták, hogy a Lipcse játékosai gyerektelenek, nem ritkán szinglik, és Gulácsi Péter mellett még valaki volt csak nős.

Az adatok ugyanakkor cáfolhatatlanul mutatják, hogy a jövő csapatát építik, igaz jövőre, amikor már dupla terhelés állnak, várható egy kis visszaesés. A németeknél ugyanis a BL-ben induló Leverkusen és Gladbach nincs a táblázaton az első tízben.