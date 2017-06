Magyar klubfoci: már Liechtenstein is előttünk

Véget értek az európai futballbajnokságok, s bár a Bajnokok Ligája döntője szombaton lesz, de a főleg az elittől távolabb álló csapatok már azt figyelik és számolgatják, kiket kaphatnak majd a június 19-i sorsoláson, amikor a Bajnokok Ligája és az Európa Liga első két selejtező körét sorsolják majd ki.

Az biztos, hogy Magyarországot a következő idényben a bajnok Budapest Honvéd, valamit az EL-ben a Videoton, a Vasas és a Ferencváros képviseli majd, független attól, hogy az utóbbi két csapat Magyar Kupa-döntőjét is vívta, amelyet végül a Fradi nyert meg büntetőkkel.

Liechtenstein is előttünk

Magyarország a 2015/2016-os idényben 11,000 ponttal a 31. helyen állt. Ezt a most következő idényre (2011/2012–2015/2016-os szezonok alapján) több mint egy ponttal és két hellyel sikerült lerontani, már a 33. helyen állunk 9,875 ponttal.

Ezen pontszám, vagy ahogy az UEFA nevezi, a koefficiens alapján rangsorolják a nemzeteket, hogy a BL-ben, vagy az EL-ben hány csapatot indíthatnak, illetve azt is, hogy a selejtező mely körében csatlakoznak be a csapatai a selejtezőbe

Fájdalmas valóság, de például Norvégia, Azerbajdzsán, Szerbia, Kazahsztán, Szlovákia, sőt Liechtenstein is már a magyar bajnokság előtt áll. A 15. hely két BL-helyet jelentene, amelyen most éppen a románok 25,383 ponttal állnak. Elérhetetlen célnak tűnik.

A Bajnokok Ligájában 22 csoportkörös neve már ismert, egyedül a német RB Leipziggel kapcsolatban adódhatnak gondok, ugyanis az UEFA szabályai szerint nem lehet ugyanannak a tulajdonosnak egy sorozatban két csapata, és mivel az osztrák bajnok a Red Bull Salzburg lehet, a szintén az ő tulajdonában lévő német második Lipcsével kapcsolatban egyelőre feltételes módban kell fogalmazni.

Akárki is lesz a BL-győztes, már biztos csoportkörös, hiszen a Real Madrid és a Juventus is hazája bajnokságát megnyerte.

A Bajnokok Ligája 22 főtáblása: Real Madrid (spanyol) Manchester City (angol) Szpartak Moszkva (orosz) Barcelona (spanyol) Manchester United (angol) Sahtar Donyeck (ukrán) Atlético Madrid (spanyol) Juventus (olasz) Anderlecht (belga) Bayern München (német) AS Roma (olasz) Feyenord (holland) RB Leipzig (?) (német) Benfica (portugál) Besiktas (török) Borussia Dortmund (német) Porto (portugál) FC Basel (svájci) Chelsea (angol) AS Monaco (francia) Tottenham (angol) Paris SG (francia)

A Honvéd biztosan nem lesz kiemelt

A leggyengébb tíz csapat indul majd az első selejtező körben, a magyar bajnok Budapest Honvéd a másodikban csatlakozik. A már odasorolt 29 csapat közül a 23. legjobb koefficiense van, de az első körös csapatok közül a feröeri, az északír és a walesi bajnok is papíron erősebbnek számít nála, így a Honvéd biztosan nem lesz kiemelt.

Ráadásul két hazai nemzetközi kupameccset is zárt kapuk mögött kénytelen játszani, ami szurkolók hiányán túl komoly anyagi kiesést is jelent, hiszen akár a skót Celtic, vagy az osztrák RB Salzburg is lehet az ellenfél, de a többi sem lesz könnyebb (a koefficiens alapján csökkenő sorrendben): FC Köbenhavn (dán), Ludogorec (bolgár), BATE (fehérorosz), APOEL (ciprusi), Maribor (szlovén), Qarabag (azeri), Malmö (svéd), Asztana (kazah), Partizan (szerb), Rijeka (horvát), Rosenborg (norvég), Hapoel Beer Sheva (izraeli), FH Hafnarfjördur (izlandi), Zilina (szlovák), Zalgiris Vilnius (litván).

Komoly névsor, első ránézésre talán az izlandi és a litván bajnok tűnik kiverhető ellenfélnek. Ha valami csoda folytán a Honvéd kiemeltet verne, akkor annak a koefficiensét vihetné magával a harmadik körbe, ahol majd a görög Olympiakosz, a cseh Slavia és a román Vitorul Constanta csatlakozik. Így aztán akár még kiemelt is lehet a következő körben, de ehhez előbb elsőn kellene túljutni.

A zárt kapu alapból nagy hátrány, ráadásul a Honvédnak az elmúlt tíz évben csak négy kupaindulása, abból három továbbjutása volt, így a rutin is hiányozhat.

Száz csapat a rajtnál

Az Európa Liga főtáblájának már 16 biztos résztvevője van, amelyhez csatlakozik majd a playoff kör 22 továbbjutója és a Bajnokok Ligája playoff körének 10 kiesője:

Az Európa Liga 16 főtáblása Villarreal (spanyol) Lazio (olasz) Vitesse (holland) Real Sociedad (spanyol) Guimaraes (portugál) Fastav Zlin (cseh) FC Köln (német) Lyon (francia) Konyaspor (török) Hertha BSC (német) Lokomotiv Moszkva (orosz) Sion vagy a Lugano (svájc-3.) Arsenal (angol) Zorha Luhanszk (ukrán) Atalanta (olasz) Zulte Waregem (belga)

Az is biztos, hogy mind a három magyar csapat, a Videoton, a Vasas és a Ferencváros is már június 27-28-án, az első fordulóban pályára lép, és közülük a Videoton és az FTC is kiemelt lesz A listát elnézve, egzotikus utazás is lehet belőle, de azért tegyük hozzá gyorsan, ezekből az elmúlt években csúfos kudarc is született. Nekünk itt már nincs gyenge ellenfél.

A Vasas-nál még rutin is hiányzik, legutóbb 2001-ben, az AEK Athén elleni UEFA-kupa meccsen szerepelt nemzetközi porondon, így mindössze a magyar szereplésért járó 1,900 pontot őrzi.

A száz első körös csapatot majd 10 csoportba fogják osztani, elsősorban területi elhelyezkedése, majd a koefficiense alapján. Mindez a sorsolás előtti napokban derül majd ki, de ha csak a környező országokat nézzük, akkor a Dinamo Minszk, a Slovan, a CZ Beograd, az NK Osijek, Zseljeznicsar, Olimpia Ljubljana is lehet a Vasas ellenfele. Ez pedig kevésbé kecsegtet vérmes reményekkel.

Az európai listán a 24. helyen kellene állnia Magyarországnak ahhoz, hogy legalább a kupagyőztes elkerülje az első kör nyomorúságait

Elrepült tíz év, nem történt semmi

Azon meg egyelőre felesleges meditálni, kik jöhetnek majd a második körben, de azért az optimistáknak megmutatjuk a linket, ahol szemezgethetnek belőle. Elevenítsük inkább fel, egy táblázat segítségével, hogyan szerepeltek a mieink az elmúlt tíz évben.

A Bajnokok Ligájában a Debrecen 2009-es főtáblás szereplése érdemel dicséretet, még úgy is, hogy viszonylag szerencsés sorsolása volt a selejtezőkben.

Csak négyszer sikerült túljutni az első körön, de például fehérorosz csapatot képtelenek voltunk kiverni. Ami még ennél is lehangolóbb, a 38 meccsből csak 10-et sikerült megnyerni. A koefficiens alapján nálunk jelenleg (2017-ben) erősebb csapatot csak Debrecennek sikerült 2009-ben kiverni (svédet és észtet).

Bajnokok Ligája 2006-2007 Debrecen Rabotnicki (macedón) 1-1, 1-4 1. selejtező kör 2007-2008 Debrecen Elfsborg (svéd) 0-1, 0-0 1. selejtező kör 2008-2009 MTK Fenerbahce (török) 0-2, 0-5 1. selejtező kör 2009-2010 Debrecen Kalmar (svéd) 2-0, 1-3 2. selejtező kör Levadia (észt) 1-0 ,1-0 3. selejtező kör Levszki (bolgár) 2-1, 2-0 playoff kör Fiorentina (olasz) 3-4, 2-5 csoportkör Liverpool (angol 0-1, 0-1 csoportkör Lyon (francia) 0-4, 0-4 csoportkör 2010-2011 Debrecen Levadia (észt) 1-1, 3-2 2. selejtező kör Basel (svájci) 0-2, 1-3 3. selejtező kör 2011-2012 Videoton Sturm Graz (osztrák) 0-2, 3-2 2. selejtező kör 2012-2013 Debrecen Skenderbeu (albán)

BATE Boriszov (fehérorosz) 0-1, 3-0



1-1, 0-1 2. selejtező kör



3. selejtező kör 2013-2014 Győri ETO Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 0-2, 1-2 2. selejtező kör 2014-2015 Debrecen Cliftonville (északír) 0-0, 2-0 2. selejtező kör BATE Boriszov (fehérorosz) 1-0, 1-3 3. selejtező kör 2015-2016 Videoton The New Saints (walesi) 1-0, 1-1 2. selejtező kör BATE Boriszov (fehérorosz) 1-1, 0-1 3. selejtező kör 2016-2017 Ferencváros Partizan Tirana (albán) 1-1, 1-1, (11-esekkel 1-3) 2. selejtező kör

Az Európa Ligában (2009-től nevezeték így, azóta van három kupacsapatunk a sorozatban) a Videoton 2013-as szereplését kell kiemelni, amely három kört eredményesen megvívva jutott a főtáblára, és ott két fontos sikert is elért, a Sportingot és a Baselt is legyőzte. Illetve a Győr 2010-ben egészen a playoff körig menetelt.

De ez csak kettő a sok közül, hiszen beszédes adat az, hogy az elmúlt 10 év 31 kupaindulásából csapataink csak hétszer érték el a 3. csoportkört, ebbe a Honvéd 2010-es eredménye is beletartozik, amikor a sorozat ezen szakaszában kapcsolódott be és egyből ki is esett.

A hosszú évek túlnyomó részt sikertelensége azt is eredményezte, hogy az elmúlt két évben már az első körben el kell kezdeni a párharcokat.

Európa Liga 2006-2007 Videoton Kajrat (kazah) 1-0, 1-2 1. selejtező kör Grasshoppers (svájci) 1-1, 0-2 2. selejtező kör Újpest FC Vaduz (liechtensteini) 0-4, 1-0 1. selejtező kör 2007-2008 MTK Mika (azeri) 2-1, 0-1 1. selejtező kör Budapest Honvéd Nistru Otaci (moldáv) 1-1, 1-1 (11-esekkel 5-4) 1. selejtező kör Hamburg (német) 0-0, 0-4 2. selejtező kör 2008-2009 Győr Zestafoni (grúz) 1-1, 2-1 1. selejtező kör VfB Stuttgart (német) 1-2, 1-4 2. selejtező kör Debrecen Sahtyor Karagandi (kazah) 1-1, 1-0 1. selejtező kör Young Boys (svájci) 1-4, 2-3 2. selejtező kör 2009-2010 Haladás Irtisz Pavlodar (kazah) 1-0, 1-2 1. selejtező kör Elfsborg (svéd) 0-3, 0-0 2. selejtező kör Újpest Steaua (román) 0-2, 1-2 2. selejtező kör Budapest Honvéd Fenerbahce (török) 1-5, 1-1 3. selejtező kör 2010-2011 Győr Nitra (szlovák) 2-2, 3-1 1. selejtező kör FK Atirau (kazah) 3-0, 2-0 2. selejtező kör Montpellier (francia) 0-1, 1-0 (11-esekkel 4-3) 3. selejtező kör Dinamo Zagreb (horvát) 0-2, 1-2 playoff kör Zalaegerszeg FK Tirana (albán) 0-0, 0-1 1. selejtező kör Videoton Maribor (szlovén) 1-1, 0-2 2. selejtező kör 2011-2012 Paks UE Santa Coloma (andorrai) 1-0, 4-0 1. selejtező kör Tromsö (norvég) 1-1, 3-0 2. selejtező kör Hearts (skót) 1-1, 1-4 3. selejtező kör Ferencváros Ulisszesz (örmény) 3-0, 2-0 1. selejtező kör Aalesund (norvég) 2-1, 1-3 2. selejtező kör Kecskemét Aktobe (kazah) 1-1, 0-0 2. selejtező kör 2012-2013 Budapest Honvéd Flamurtari (albán) 1-0, 2-0 1. selejtező kör Anzsi (orosz) 0-1, 0-4 2. selejtező kör MTK Senica (szlovák) 1-1, 1-2 1. selejtező kör Videoton Slovan (szlovák) 1-1, 0-0 2. selejtező kör Gent (belga) 1-0, 3-0 3. selejtező kör Trabzonspor (török) 0-0, 0-0 (11-esekkel 4-2) playoff kör Basel (svájci) 2-1, 0-1 csoportkör Genk (belga) 0-1, 0-3 csoportkör Sporting (portugál) 3-0, 1-2 csoportkör Debrecen Club Brugge (belga) 0-3, 1-4 playoff kör 2013-2014 Budapest Honvéd Celik (montenegrói) 4-1, 9-0 1. selejtező kör Vojvodina (szerb) 0-2, 1-3) 2. selejtező kör Videoton Podgorica (montenegrói) 2-1, 0-1 1. selejtező kör Debrecen Strömsgodset (norvég) 2-2, 0-3 2. selejtező kör 2014-2015 Ferencváros Sliema (máltai) 1-1, 2-1 1. selejtező kör Rijeka (horvát) 0-1, 1-2 2. selejtező kör Diósgyőr Birkirkara (máltai) 2-1, 4-1 1. selejtező kör Liteksz (bolgár) 0-2, 2-1 2. selejtező kör Krasznodar (orosz) 1-5, 0-3 3. selejtező kör Győr IFK Göteborg (svéd) 0-3, 1-0 2. selejtező kör 2015-2016 Ferencváros Go Ahead (holland) 1-1, 4-1 1. selejtező kör Zseljeznicsar (bosnyák) 0-1, 0-2 2. selejtező kör MTK Vojvodina (szerb) 0-0, 1-3 1. selejtező kör Debrecen Szutjeszka (montenegrói) 3-0, 0-2 1. selejtező kör Skonto (lett) 2-2, 9-2 2. selejtező kör Rosenborg (norvég) 2-3, 1-3 3. selejtező kör 2016-2017 Videoton Zaria Balti (moldáv) 3-0, 0-2 1. selejtező kör Csukaricski (szerb) 2-0, 1-1 2. selejtező kör Midtjylland (dán) 0-1, 1-1 3. selejtező kör Debrecen La Fiorita (san marino-i) 5-0, 2-0 1. selejtező kör Torpedo Zsodino (fehérorosz) 1-2, 0-1 2. selejtező kör MTK Aktobe (kazah) 1-1, 2-0 1. selejtező kör Gabala (azeri) 1-2, 0-2 2. selejtező kör

A 2016-os Európa-bajnokságra való kijutás és az ott elért siker némileg javított valamit a magyar futball átlagos megítélésén, de ezzel együtt a hazai klubfutball egy fikarcnyit sem változott, nem lépett előre. A belepumpált temérdek pénz ellenére is csökkent az eredményessége, így lassan a maradék, a végsőkig kitartó szurkolók is elpártoltak.

A végére marad az örök kérdés, amit már rendszerese június táján teszünk fel, vajon hány csapatunk éri meg idén az augusztust a nemzetközi kupákban?