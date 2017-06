A Chelsea a legjobb, az MU a legrosszabb ötvenben

A labdarúgás statisztikáival foglalkozó svájci intézet, a CIES legújabb kutatásában azt vizsgálta, hogy Európa 27 legerősebb bajnokságából melyik volt a legstabilabb csapat. Azt vizsgálták, hogy a legtöbbször kezdőbe nevezett játékosok a csapat összes játékpercének hány százalékát töltötték a pályán. A Chelsea az első, Jose Mourinho viszont más taktikát választott, folyamatosan változó kezdőcsapatával a Manchester United csak a legutolsó 50-be került, van magyar a legjobbak között.

A Chelsea a szezonban 24 játékost foglalkoztatott. Közülük a legtöbbször kezdőbe nevezettek az összes játékperc 85,5 százalékát töltötték a pályán, ez a szám a Manchester Unitednél 31 játékos és 62,8%. A folyamatos változtatások eredménye meg is látszott a két csapat szezonban mutatott teljesítményén.

A BL-ben szerepeltek közül a Tottenham, a Napoli, a Sporting, a Monaco, az Atlético Madrid, de még az EL-döntős Ajax is a top50-ben van. Érdekesség, hogy négy izraeli és három szlovák is, a legjobb magyar pedig a Videoton lett, a 42. helyet 76,9%-kal érte el.

Tehát a Manchester United nyitja a legrosszabb ötvenet, ahová a Diósgyőr és a Gyirmót is bekerült. A 27 országból összeállított rangsort a román Pandurii zárja, amely 52 játékossal próbált megmenekülni a kiesés elől, de ez nem sikerült. Érdekes az is, hogy a bajnoki címről csak két ponttal lemaradó horvát Dinamo Zagreb is a legrosszabbak között található.

A tanulmányban az osztrák, a belga, a bolgár, a horvát, a ciprusi, a cseh, a dán, az angol, a spanyol, a francia, a német, a görög, a magyar, az izraeli, a holland, az olasz, a lengyel, a román, az orosz, a skót, a szerb, a svájci, a szlovák, a szlovén, a török és az ukrán bajnokságok statisztikáit vették figyelembe.