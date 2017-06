Ronaldo nincs a világ tíz legértékesebb játékosa között

Hiába nyeri meg valószínűleg következő Aranylabdáját is Cristiano Ronaldo, a svájci futballkutató intézet, a CIES legértékesebb játékosokat felsoroló listáján még a legjobb tízben sincs. A Barcelona-futballista Neymar áll az élen.

A CIES a játékosok átigozalási értékét sok szempont alapján próbálja meghatározni, számít a játékosok kora, teljesítménye, posztja, nemzetközi tapasztalata, eredményei, szerződései, hogy milyen szintű meccseken játszik a csapata. Ezek alapján Neymar a legjobb, 210,7 millió eurósra becsülik az értékét.

Mögötte jó nagy a leszakadás, a második Delle Ali már csak 155,1 milliót ér, de szorosan ott van mögötte tottenhames csapattársa, Harry Kane.

Lionel Messi csak a negyedik, de Ronaldo még nála is lentebb csúszott a listán. Leginkább a kora miatt lett 11., a 110 játékost felsoroló listán a 32 évével ő a legidősebb. Majdnem csak fele annyi (112,4 millió) az értéke, mint Neymarnak. Az egymás után két BL-t nyerő Real Madridból viszont Ronaldón kívül nem is került be játékos a legjobb 25-be, Tony Kroos is csak 28.