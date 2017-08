Itt az idő, hogy túllépjünk az elcsalt riói bronzérmen

Hétfőn kezdődött és szombatig tart Párizsban a birkózó-világbajnokság, és a 16 fős magyar csapat érmes reményekkel vágott neki az útnak. Főleg a kötöttfogásúak szereplését előzi meg nagyobb várakozás, részben a májusi Európa-bajnokságon elért eredmények adnak okot a bizakodásra. Akkor a szakág két arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szerzett és begyűjtött még két ötödik helyet is.

A párizsi vb remek alkalom, hogy birkózóink a 2015-ös nagyon gyenge Las Vegas-i, érem nélkül zárt vb után folytassák azt a javulást, amit a tavalyi, budapesti vb-n (egy arany és két bronz) mutattak.

Mindkét május Eb-győztes, Korpási Bálint (71 kg) és Lőrincz Viktor (85 kg) is a nyitónapon lép szőnyegre, akárcsak az új súlycsoportjában Eb-bronzzal bemutatkozó Lőrincz Tamás (75 kg) és az utóbbi időben kiválóan birkózó, Újvidéken szintén harmadik Kiss Balázs (98 kg). Korpási egyébként vb-címvédő is, tavaly Budapesten a moldáv Daniel Cataragát verte a döntőben.

Sike András a csapat első számú aranyesélyesének Lőrincz Viktort nevezte. A 85 kilós sportoló idén egyetlen meccset veszített csak el,

az Eb mellett márciusban a szombathelyi Grand Prix-n, júliusban pedig Lengyelországban nyert nemzetközi versenyt. Ráadásul utóbbin az olimpiai arany- és ezüstérmest, valamint a német Denis Kudlát is legyőzte, akitől erősen vitatható körülmények között kapott ki a riói bronzmeccsen.

A 71 kilósok között címvédő Korpásitól szintén dobogós szereplést remél a kapitány. Lőrincz Tamástól is elképzelhetőnek tartja az érmet, még úgy is, hogy szerinte a 66 kilóban háromszoros Eb-első, olimpiai második klasszisnak kell egy kis idő, mire teljesen beleerősödik a 75 kilóba.

1904-ben rendezték az első világbajnokságot, amelyen csak a kötöttfogásúak, és azok is két súlycsoportban (75 kg-ban és +75 kg-ban) versenyeztek. A történelmi aranyérem egy svéd birkózónak, Severin Ahlqvistnek sikerült.

Magyarország is sokkal eredményesebb ebben a szakágban. Eddig világbajnokságokon 120 érmet gyűjtöttünk, amelyből 29 volt arany, 46 ezüst és 45 bronz. Ezzel az örökrangsor kilencedik helyén állunk, így joggal mondhatjuk, hogy sikersportról van szó. A kötöttfogásúak ebből eddig 94 érmet vállaltak, 27 arany, 36 ezüst és 31 bronz, amellyel az örökrangsor 4. helyén állunk.

A kötöttfogásúak az első érmüket az 1920-as világbajnokságon szerezték. Ekkor már öt súlycsoport szerepelt a programban a bécsi vb-n és a mieink 1 arannyal, 2 ezüsttel és 1 egy bronzzal tértek haza. A történelmi aranyérem Radvány Ödön nevéhez fűződik, aki a 67,5 kilóban lett első. Ekkor a dobogón három magyar állt, hiszen Péter Dezső lett a második és Breznotics Miklós a harmadik.

Három olyan magyar birkózó van, aki háromszor is világbajnok lett. A legendás Polyák Imre (1955, 1958, 1962), aki emelett még két ezüstöt is begyűjtött, ráadásul a tokiói olimpián is első lett. A tragikus autóbalesetben, 30 éves korában elhunyt Kozma István (1962, 1966, 1967), akinek szintén öt vb-érme volt: egy ezüsttel és egy bronzzal, valamint Tokióban és Mexikóvárosban is olimpiai bajnok tudott lenni. A harmadik Komáromi Tibor, aki 1986-ban, 1987-ben és 1989-ben is a dobogó legmagasabb fokára állhatott.

Ahogy fejlődött a sportág, úgy változtak a súlycsoportok határai is, a legutóbbi világbajnokságon, Las Vegasban már nyolc súlycsoportban versenyeztek a bírkózók. Nekünk ezen tornán egyetlen érem sem jött össze.

A szabadfogásúak csapata öt főből áll, itt már egy érem megszerzése is bravúr lenne. Az idei Eb-n bronzérmes Veréb István (86 kg) és az Újvidéken ötödik Ligeti Dániel (125 kg) emelkedik ki. Gulyás István, a nők és a szabadfogásúak szövetségi kapitánya bízik benne, hogy legalább egyikük éremért csatázhat majd.

A szakág az 1951-es világbajnokságon mutatkozott be, akkor hat nemzet szerepelt az érmesek listáján, Magyarország nem volt rajta. Az eddig begyűjthető 403 aranyéremből mindössze egy jutott nekünk. Ezt 1979-ben, San Diegóban Kovács István nyerte, aki aztán a moszkvai olimpián is harmadik tudott lenni. Az első magyar érem a második világbajnokságon született, 1954-ben az 57 kg-osok között Bencze Lajos állhatott a dobogó második fokára.

Az egy aranyérem mellett szabadfogású birkózóinknak 8 ezüst és 11 bronzérem jutott. A szakág legutóbb a budapesti, 2013-as vb-n szerzett érmet, a 84 kilogrammos kategóriában Veréb István lett a harmadik.

Ekkor jutott a nőknek is legutóbb érem. Kettő is, Sastin Mariann az 59 kilóban lett első, Barka Emese pedig 55 kg-ban jutott el a bronzig. Velük egészen biztosan nem találkozunk Párizsban, utóbbi gyermeket vár, ezért nem lehet ott. Így csak három magyar lesz ott a francia fővárosban. Gulyás István úgy látja, közülük a kétszeres U23-as Eb-győztes Németh Zsanett (75 kg) és a nem olimpiai súlycsoportok decemberi, hazai világbajnokságán ötödik Galambos Ramóna (55 kg) juthat éremmeccs közelébe.

A nőknek 1987 óta rendeznek világbajnokságot és Magyarország eddig hat éremmel áll. A már említett Sastiné az egyetlen eddigi arany, övé a szakág két ezüstje és egy bronza is, a további két harmadik helyet pedig Barka szerezte meg.

A magyar vb-csapat Férfiak: Kötöttfogás: 59 kg: Torba Erik 66 kg: Krasznai Máté 71 kg: Korpási Bálint 75 kg: Lőrincz Tamás 80 kg: Szabó László 85 kg: Lőrincz Viktor 98 kg: Kiss Balázs 130 kg: Lám Bálint Szabadfogás: 61 kg: Molnár József 65 kg: Lukács Norbert 70 kg: Gulyás Zsombor 86 kg: Veréb István 125 kg: Ligeti Dániel Nők: 55 kg: Galambos Ramóna 60 kg: Sleisz Gabriella 75 kg: Németh Zsanett

Borítókép: Lőrincz Viktor (fent) és az orosz Davit Csakvetadze a férfi kötöttfogású birkózók 85 kilogrammos súlycsoportjának elődöntőjében a Rio de Janeiró-i nyári olimpián 2016. augusztus 15-én. fotó: Illyés Tibor / MTI