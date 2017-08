12. Serie A-csapatában lőtt gólt az exmilanos

Nem mindennapi olasz rekordot állított be vasárnap Marco Boriello, a SPAL csapatában szereplő 35 éves csatár. A hétvégén, az Udinese ellen is betalált, ezzel a 12. olasz Serie A-s csapatában lőtt gólt. Erre eddig csak a volt - többek között - Juventus-csatár, Nicola Amoruso volt képes még a 90-es években.

Boriello pályafutása az AC Milanban indult, itt volt ifjúsági játékos, majd Trevisóba került 17 évesen. Végül mégis a Milanban lett első osztályú futballista, 2002 szeptemberében egy Perugia elleni meccsen mutatkozott be. 2003. március 9-én, a Piacenza ellen lőtte első Serie A-gólját, amelyet aztán 11 másik élvonalbeli csapatnál meg tudott ismételni.

Kalandos útja volt. A Milantól az Empolihoz, a Regginához, a Sampdoriához, majd a Trevisóhoz került kölcsönbe, végül a Genoa a játékosa lett, de két szezonra visszatért nevelőegyesületéhez. Később az AS Roma, a Juventus, két meccsen az angol West Ham játékosa volt. Majd következett a Genoa, a Carpi, az Atalanta, a Cagliari és augusztus 19-től a SPAL. Egy dolog állandó: mindegyik klubjában rúgott gólt az olasz első osztályban.

Serie A Meccs Gól 2002/2003 Empoli 12 1 AC Milan 3 0 2003/2004 AC Milan 4 1 2004/2005 Reggina 30 2 2005/2006 Treviso 20 5 Sampdoria 11 2 2006/2007 AC Milan 9 1 2007/2008 Genoa 35 18 2008/2009 AC Milan 7 1 2009/2010 AC Milan 29 14 2010/2011 AS Roma 34 11 AC Milan 1 0 2011/2012 Juventus 13 2 AS Roma 7 0 2012/2013 Genoa 28 12 2013/2014 AS Roma 10 1 2014/2015 Genoa 8 0 AS Roma 0 0 2015/2016 Atalanta 15 4 Carpi 12 4 2016/2017 Cagliari 36 16 2017/2018 SPAL 2 1 Összesen 324 95

A hétvégén a SPAL, amely 49 év után jutott vissza az élvonalba, első győzelmét ünnepelte. A ferrarai csapat, amelynek a neve Società Polisportiva Ars et Labor rövidítéséből áll össze, 3-2-re verte az Udinesét, Borriello az első gólt szerezte.

A meccsen amúgy remekül vizsgázott a videóbíró-rendszer is. Kétszer is jó döntést hozott.

Borriello 16 éves pályafutása során csak hétszer került be az olasz válogatottba, 2008 és 2011 között. A Milannal BL-győztes 2007-ből, bajnok 2004-ben, de a Juvéval is bajnoknak mondhatja magát 2012-ből. A Milannal az Olasz Kupát és az európai Szuperkupát is megnyerte. A legutóbbi idényben négy kupagóljával az Olasz Kupa legjobbja lett.