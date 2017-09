Sokat költött a PSG, de Guardiola uralja a piacot

Véget ért az idei átigazolási időszak és a futball elemzésekkel foglalkozó svájci intézet, a Football Observatory el is készítette az ilyenkor szokásos összegzését az öt legnagyobb liga elmúlt hét esztendejének, illetve az idei nyárnak a mérlegéből. A játékosokra költött összegek majdnem a négyszeresére nőttek hét év alatt, amíg 2010-ben 1,5 milliárd euró volt a transzferdíj, addig idén már 5,9 milliárd, 41 százalékkal több, mint tavaly.

A nyáron megint az angol klubok költötték a legtöbbet, 1,771 milliárdért vásároltak, ebből 1,55 milliárd fix átigazolási díj és 220 millió feltételes (bónusz) összeg. Ez azt is jelenti, hogy a Premier League klubok átlagosan 89 millió eurót fektettek új játékosok szerződtetésére. A másik négy bajnokságban ez az átlag 34-55 millió között mozog. A Paris SG őrült költekezése is csak a harmadik helyre hozta fel a franciákat.

A Premier League-ben amúgy az öt topligához viszonyítva csökkent az elköltött pénzek aránya, a legutóbbi 42 százalékhoz képest 35-re csökkent, a Milan 250 milliós kiadásához képest sem nőtt az olasz (20-ról 21 százalékra), a franciáknál viszont a PSG 418 milliójával 7 százalékról 19-re nőtt. Az elemzés kitér arra is, hogy az elköltött 5,5 milliárd euró nagy része házon belül maradt, azaz 3,7 milliárd (az egész 71 százaléka) az öt topligán belül cserélt gazdát, a teljes összeg 37 százaléka saját ligán belül vándorolt egyik zsebből a másikba, 34 százalék az öt topliga valamelyikébe, 5 százalék saját országon belül, alacsonyabb osztályú klubokhoz, 2 százaléka alacsonyabb osztályú, de másik topligáshoz. 16 százaléka a topligán kívül de európai, míg 5 százaléka nem európai (főleg kínai) klubokhoz.

Érdemes megvizsgálni azt is, melyek voltak azok a klubok, amelyek túlköltekeztek és melyek azok, amelyek nyereséggel zárták az idei átigazolásokat. Nem meglepő módon az AS Monaco hatalmasat keresett azzal, hogy legjobbjait eladta. Benjamin Mendy 57,5 millióért, Bernardo Silva 50 millióért a Manchester Citybe, Tiemoué Bakayoko 40 millióért Chelsea-be távozott, Kylian Mbappe egyelőre kölcsönbe a PSG-be, de érte jövőre érkezik 180 millió euró. Összesen 394 milliót kerestek, amelyből aztán könnyen vásároltak 105 millióért,. A Dortmundnál Ousmane Dembelé Barcelonába igazolása, a Lyonnál Alexandre Lacazette (Arsenal) és Corentin Tolisso (Bayern) eladása nyomta meg a bevételi oldalt.

Nem meglepő, a Paris SG zárt a legnagyobb mínusszal. Neymar érkezése -343 millió eurós deficitet generált, de a katari dollármilliók ezt bőven elviselik, csak kérdés, az UEFA pénzügyi fair play elve mennyire sérült ebben az ügyben. A topligások között öt olyan csapat van, amely százmillió feletti mínusszal zárta a nyarat.

A City az elmúlt három évben zárt 100 millió feletti veszteséggel, és ugyan a hírekben a PSG lényegesen többet szerepelt, Guardiola idén is annyit költhetett, amennyit csak akart. A 2014-15-ös szezonban fordult elő utoljára, hogy 100 millió euró alatt vásároltak játékost.

Az öt nagy ligát tekintve összesen 1101 millió euró a hiány, a Premier League-ben ez 835 millió és egyedül csak a spanyolok zártak pozitív mutatóval. A PSG eszement költekezése sem tudta annyira lerántani a Ligue 1-et, a Serie A-ban pedig a Milan tolta mínusz száz millió fölé a mérleget.

Az alábbi grafikából jól kitűnik, hogy még mindig a Premier League a legfontosabb szereplője ennek a piaci struktúrának. A legfontosabb partner Franciaország (259 millió euróval), majd a spanyol (112), az olasz (108) és a portugál (105) jutott száz millió fölé. Az ábra az öt topliga legfontosabb nettó pénzáramlását mutatja (2017 nyarán, minimum 25 milliós transzferekkel)

Nem csak túlköltekezésről szólt a nyár. Az alábbi táblázatban azoknak a csapatoknak a számát tartalmazza, amelyek pozitív mérleggel zártak. Jól látható, hogy az öt topliga 98 csapatából 41 volt csak ilyen. A franciák rekordot jelentő 436 millió eurós pluszának a kétharmadát a Monaco vitte el. A vizsgált országokban 186 nyereséges klub volt a nyáron, ezek 2267 millió eurót vághattak zsebre.

Érdekes az utolsó táblázat is, amely azt mutatja, hogy a játékosok árát nagy alapossággal és tudományos megbecsülő CIES mennyit tévedett a valós kifizetésekhez képest. Lefordítva, mennyi az eszmei és a valós érték közötti differencia. A túlbecsült játékosokból most nyáron sem volt hiány. Kiemelkedik Kylian Mbappé, akit 92,6 millió euróra taksáltak, de a PSG 180-at fizetett érte. Nagy az eltérés Ousmane Dembelé esetében is, és akad hat olyan futballista, akinek a becsült értékénél húsz millió euróval többet fizettek ki.

A listán három olyan játékos van, akit viszont alábecsültek. Mohammed Salah-t a Liverpool, Manuel Nolitót a Sevilla, míg Antonio Rüdigert a Chelsea sokkal kevesebbért vásárolta meg, mint amennyibe a valós értéke került.