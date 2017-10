Érdekes kérdést vetett fel Olaszország legnépszerűbb sportnapilapja, a La Gazzetta dello Sport: kimutatásaik szerint a videóbíró bevezetése óta ugrásszerűen nőtt a megítélt büntetők száma, és ez a videóbírónak tudható be. (Ettől a szezontól kezdve a Serie A-ban és a német Bundesligában alkalmazzák a rendszert minden meccsen.)

Az első tíz fordulóban rekordnak számító, 49 büntetőt fújtak be az olasz bírók, amelynek nagy százalékát értékesítették is a játékosok. Ezzel megdőlt az 1949-50-es rekord, amikor az első tíz játéknap során 47 tizenegyest adtak, és felülmúlta a 2012-es, 42 büntetős rekordot is.

Az alábbi táblázatból is jól látszik, hogy az elmúlt három év 29-es átlagát éppen húsz 11-essel überelték.

Serie A Összes Berúgott % Kihagyott % 2012-13 42 27 64,3 15 35,7 2013-14 38 34 89,5 4 10,5 2014-15 32 21 65,6 11 34,4 2015-16 23 17 73,9 6 26,1 2016-17 32 22 68,7 10 31,3 2017-18 49 39 79,6 10 30,4

A hétvégi fordulóban is volt videós büntető, a Chievo-Verona meccsen a Chievo kezezését a VAR (Video Assistent Referee) segítségével fújta be a bíró.

A Bundesligában is bevezették a rendszert, de ott egyáltalán nem tapasztalható az olaszéhoz hasonló változás. Sőt, az elmúlt hat év első kilenc fordulóját figyelembe véve inkább csökkent a befújt büntetők száma, de legalábbis nem változott.

Bundesliga 1 Összes Berúgott % Kihagyott % 2012-13 15 11 73,3 4 26,7 2013-14 29 23 79,3 6 20,7 2014-15 17 14 82,3 3 17,7 2015-16 35 26 74,3 9 25,7 2016-17 27 18 66,7 9 33,3 2017-18 26 21 8,8 5 19,2

Mire következtethetünk ezekből?

Olaszországban nehezebben fújhattak be büntetőt a bírók, sok szabálytalanságot nem vettek észre vagy elengedtek

Németországban szigorúbbak lehettek a bírók már a videóbíró nélkül is

Németországban hatott a futballistákra, hogy minden mozdulatukat figyelik, így kevesebbet szabálytalankodnak, mivel abból most már úgy is büntető lesz

Olaszországban ugyanúgy faultolnak a játékosok, mint eddig

A jelenség, illetve a Serie A és a Bundesliga közötti különbség érdekes, és valószínűleg meg kell várnunk a szezon végét, hogy komolyabb konklúziókat vonhassunk le.