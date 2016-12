Ki hallott már ilyet, futballstadiont csinálnak a síugró központból

Az olimpiai létesítmények utóhasznosítása mindig nehéz ügy, főleg a téli olimpiáknál, ahol azért nem feltétlenül népszerű, mindenki által űzhető sportágak kerülnek műsorra. Már csak azért is, mert hó sincs mindig. Dél-Koreában merészet húztak, a síugró központot futballstadionná alakítják majd át.

Az ötlethez azért olyan rettentően nagy fantázia nem kellett, mert a legtöbb sísáncnál afféle stadionba ugranak bele, ahol 40-50 ezer őrjöngő néző is előfordulhat, jobb hangulatot teremtve, mint egy BL-meccsen. Igaz, gyakran a lelátók többsége mobil, amit aztán el is bontanak a versenyek után. De ha mindig van miért felültetni tízezreket, arra már lehet alapozni állandó létesítményt is.

A terv nem is tűnik kivitelezhetetlennek, mert a Gangwon FC már játszott négy meccset az Alpensia Síugró Központban az előző szezonban. A stadion persze furcsán néz ki, félig nyitottan, ahol a falat maga a hegy és a sísánc alkotja.

A K-League-ben szereplő, de bajnoki címet még sosem szerző Gangwon vállalta a költözést még úgy is, hogy a szurkolóknak többet kell utazni. A tervek szerint majd shuttle-buszhálózatot hoznak majd létre miattuk.