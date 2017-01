Kiengedték a kórházból Miklós Editet

Alig több mint egy héttel súlyos balesete után kiengedték Miklós Edit alpesi sízőt a kórházból, írta az MTI.

A magyar szövetség hétfői tájékoztatása szerint a 28 éves versenyző a következő időszakban szülővárosában, Csíkszeredán gyógytornászával, Zakariás Évával dolgozik és ha a tervek szerint alakul a felépülése, akkor várhatóan szeptemberben síelhet újra.

Január 15-én az ausztriai Altenmarkt-Zauchenseeben rendezett lesikló versenyt megelőző hivatalos edzésen az MTK sportolójának egy jobb kanyarban szétcsúszott a lába, majd nagyot esett, egyik léce ráadásul nem oldott le és a havon csúszva nekisodródott egy kapunak is. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol kiderült, a jobb térdében a keresztszalag-szakadás mellett egy csontdarab letört, továbbá porcsérülést is szenvedett, illetve a bal térdében is sérültek a szalagok. Miklós Editet még aznap megoperálták egy Innsbruck melletti magánklinikán, amelyet most hagyhatott el.

A vk-viadalokon kétszer dobogós, olimpiai hetedik helyezett síző céljai a súlyos sérülés ellenére nem változtak, jövőre olimpiai bajnok szeretne lenni Pjongcsangban.