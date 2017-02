Hogy lehet ilyen bicepsze egy nőnek?

Marit Björgen hat olimpiai és húsz világbajnoki aranyával, hogy a többi érmét most ne is számoljuk, megkérdőjelezhetetlenül a sífutás egyik, ha nem a legnagyobb alakja. Szülés után nemrég tért vissza a világkupába, és természetesen nyer is. Nem is váratlan, hogy izomzata miatt megint doppingvádakkal találták meg.

A norvégoknak nem nagyon hiányzik most egy újabb doppingügy, a Björgen távollétében első számú sífutójukká előlépett Theresa Johaugot nem régen szteroidhasználat miatt tiltották el. Az ügy kínos, még akkor is, ha beigazolódik egy ostoba orvosi döntés miatt került a sífutó szervezetébe a tiltott szer.

Johaug most nem versenyzik, de nélküle is erős a norvég női válogatott, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Östberg és most újra Marit Björgen is bármelyik versenyen favorit. Utóbbi 36 évesen éppen a hétvégén, a svédországi Falunban állított fel rekordot azzal, hogy megszerezte 105. egyéni győzelmét a világkupában.

Björgen 2015 decemberi szülése után nem versenyezte szét magát, a mostani szezonban sem indult túl sokszor, de öt indulásából négy első helyet hozott. Az egyik ulricehamni futam után átöltözésnél készültek róla fotók (itt megnézhető), és azóta a skandináv sajtó az óriási bicepszén vitatkozik. Nem először. A nagy kérdés az, hogy lehet-e csak edzéssel ilyen izomzatot építeni vagy dopping is kell hozzá?

2012-ben egy finn edző azt állította, hogy ilyen izomminőséget, alacsony zsírszázalékot és jó vérértékeket egyszerre nem lehet természetes úton produkálni. Az Aftonbladet Björgent is megkérdezte, hogyan lehet ilyen karja. A sífutónő arról beszélt, hogy még terhessége alatt is 750 órát edzett, azóta pedig még többet dolgozik karra, mint korábban. Egy bő tíz évvel ezelőtti interjúban arról is megemlékezett, hogy mivel egy farmercsaládban nőtt fel, már gyerekként is sok fizikai munkát végzett, hamar megerősödött.

Björgen egyébként próbál ügyelni arra, hogy ne lássák fedetlenül a karját, mert akkor mindig feldobja valaki ezt a témát, neki pedig nincs kedve ehhez. Hiszen a doppingellenőrzések őt igazolják.