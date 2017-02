Lindsey Vonn legközelebb szigszalaggal a kezén síel?

Az alpesisí-világbajnokság első versenyszámában, a női szuperóriás-műlesiklásban a svájci Lara Gut vagy a sérülés után visszatérő Lindsey Vonn tűnt legesélyesebbnek, de meglepetésre az osztrák Nicole Schmidhofer nyert. Vonn be sem tudta fejezni a pályát.

St. Moritzban Lara Gut hazai pályán versenyzett, és az is mellette szólt, hogy a szezon négy világkupafutamából hármat megnyert. Most sem ment rosszul, de három századmásodperccel elmaradt Tina Weirather mellett. A liechtensteni síelő stabil formát mutat, négyből négyszer volt dobogós a vk-szezonban, és a vb-n is érmet szerzett.

Csak ezüstöt, mert az utána induló Schmidhofer nagyot ment, a pálya alsó szakaszán volt igazán éles, így 33 századot rávert az addig élen álló Weiratherre. Az osztrák sokszor volt már legjobb tízben szuper-G-ben, de nyerni még egyszer sem tudott. 2007 óta csak két dobogós helyezése volt, de a későbbit is még 2014-ben szerezte. Ezért is óriási meglepetés a győzelme.

„Nagyon feküdt nekem ez a pálya. Meg kellene köszönnöm az olasz edzőknek, aki a pályát tűzték, mert ideális volt nekem, főleg a hóviszonyokkal. Ez tökéletes nap volt" – nyilatkozta a világbajnok.

Mögötte több favorit is elszállt, Ilka Stuhec nagyon gyorsan jött a pálya elején, de a végén rontott, egy nagy fékezéssel rengeteget vesztett. De még így is jobban járt, mint Lindsey Vonn, aki elmérte az egyik ívet és kisodródott a pályáról.

„Kicsúszott a kezemből a bot, és próbáltam visszafogni rá. Ez megzavart egy pillanatra, és ekkor időt veszítettem. Túl szűken mentem, és nem volt esélyem bevenni a következő kaput. Taktikai hiba volt, de próbáltam mindent kiadni. Nem vagyok elégedetlen, olyan keményen mentem, ahogy tudtam. Nem tudom, miért veszítettem el a botot. Legközelebb ragasztószalaggal rögzítem a kezemhez" – nyilatkozta Vonn.