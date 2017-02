Bukott a sífavorit, helikopter vitte el

Lara Gut elesett a női alpesi kombináció műlesikló része előtti bemelegítéskor, így nem indult a szám befejezésén a St. Moritzban zajló világbajnokságon. A kombinációban így is kettős svájci siker született, Wendy Holdener győzött, Michelle Gisin lett a második. A bronzérmet az osztrák Michaela Kirchgasser szerezte meg. Az utolsóként induló favoritok már az első kapuknál elszúrták.





A svájci csapat szóvivője elmondta, hogy kórházba szállították a 25 éves versenyzőt. A vizsgálatok szerint bal térdének elülső keresztszalagja szakadt, porcleválása is van.

Gut a szám egyik esélyesének számított az után, hogy a harmadik legjobb időt érte el a délelőtti lesiklásban, így mindössze 43 század volt a hátránya az olasz éllovas, Sofia Goggiával szemben a műlesiklás előtt.

Gut pályafutása során három ezüst- és két bronzérmet nyert eddig a vb-ken. A kombinációban 2009-ben másodikként végzett, legutóbb pedig a keddi nyitószámban, szuperóriás-műlesiklásban volt harmadik, továbbá ő volt az egyik favoritja a vasárnapi lesiklásnak is.

A kombináció szlalompályáján sokan kiestek, a 37 versenyzőből nyolcan nem tudták befejezni a számot. A legtöbbet két éremesélyes, a lesiklást nyerő Sofia Goggia és az ott második Ilka Stuhec veszített. Utóbbi indult hamarabb, túl nagy lendülettel vette a kapukat, és a harmadik után már nem is tudta megtartani magát, bukott.

Fuori Ilka Štuhec nello slalom, due svizzere sul podio della Combinata: manca solo Sofia Goggia...#StMoritz2017 #EurosportSCI pic.twitter.com/3kekOtOjEP — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 2017. február 10.

Goggiának közel egymásodperces előnye volt, amit még akkor is volt esélye megtartani, hogy nem számít jó műlesiklónak. Az olasz is elég erőszakosan kezdett, nagy ívben is vette a kapukat, aztán az ötödik után szétcsúsztak a lécei, vége lett a versenyének.

A győzelmet így a második legjobb időt szlalmozó Holdener szerezte meg, öt századdal előzte csak meg a lejtő alján sokat hozó Gisint. A harmadik a legjobb műlesikló, Kirchgasser lett.