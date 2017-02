Tizenhárom hónapos eltiltást kapott az ajakkenőccsel megbukó olimpiai bajnok

Tizenhárom hónapos eltiltást kapott doppingolás miatt Therese Johaug a norvégok olimpiai bajnok sífutónője.

Johaugnál a klosztebol nevű szteroidot mutatták ki, ami állítása szerint az ajkára kent napvédő krémmel jutott be a szervezetébe. A sífutó azzal védekezett, hogy a szert a csapatorvostól kapta. Ez az érvelés kevés volt, Johaugot is felelősnek tartják a vétlen doppingolásért.

Egy hónap enyhítést még kapott is, és azzal is jól járt, hogy egy hónappal korábbra dátumozták eltiltásának kezdetét, ami így 2017. november 18-án telik le. Johaugnak így jó esélye van arra, hogy részt vegyen a következő világkupában és indulhat a 2018-as olimpián is.