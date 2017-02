Mire jó a kétkezes boksz az alpesi síben?

Az alpesisí-világbajnokság csapatversenyében Svédország egy furcsa technikának is köszönhette harmadik helyét. Néhány kaput egyszerűen lebokszoltak, hogy gyorsabbak legyenek.

A parallel szlalom szabályai elég egyszerűek, négy-négy síző, csapatonként két nő és két férfi megy egymás ellen, aki hamarabb leér, egy pontot kap. A több pontot gyűjtő csapat a győztes. Ha a négy futam után egyenlő az állás, akkor az időkülönbségek számítanak. Akár egyetlen századmásodperc is dönthet, ahogy azt a kombinációban láttuk, a svédek ezért használtak olyan technikát, amelyikkel pár centivel szűkebben tudják venni a kapukat.

A leglátványosabb példát Mattias Hargin szolgáltatta, a bronzmeccsen a pálya alján több kaput is úgy vett, hogy két kezét előrenyújtva leütötte a két póznát összekötő zászlót, meg is nyerte a futamát, ahogy az osztrákok elleni negyeddöntőben Andre Myhrer is így győzte le nyolc századmásodperccel a világ egyik legjobb szlalomosának számító Marcel Hirschert.

A svédek állítják, nem ők találták ki ezt a technikát, de gyakorolják, és az olimpiára akarják tökéletesíteni, de a vb után, alighanem, mások is ki fogják próbálni.

Azért vannak veszélyei is a bokszolásnak, ha nem pontosan a zászlót ütik meg, akkor könnyen meg is akadhat a síző a kapukban. Myhrernek volt is ezzel gondja, az elődöntőben így kapott ki a francia Alexis Pinturault-tól.