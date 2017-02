Az agresszív menet vége lécek nélküli hason csúszás lett

Az alpesisí-világbajnokság óriás-műlesiklásában az osztrák Katharine Trupp kontrollálhatatlanul nagy tempót választott, menetének végén már nem tudott, mit tenni. Az utolsó előtti kapunál bukott, hason csúszott be a célba. A számot a favorit Tessa Worley nyerte.

A St.Moritz-i óriás-műlesikló pálya többeknek gondot okozott, a szám egyik esélyese, a német Viktoria Rebenburg már a tetején kiesett. Megdobódott az egyik kanyarban, a leérkezés után pedig már nem tudott ráfordulni a következő kapura.

A második futambana lesiklás világbajnoka, a szlovén Ilka Stuhec is bukott, ő sem tudta befejezni a versenyt.

Trupp bevállalósan ment, a nagy tempónál többször a földet súrolta, a botja is leakadt, de mindig menteni tudott, újra uralni tudta a léceit. Az utolsó előtti kapunál azonban már nem tudott, mit tenni, a léce beleakadt az egyik póznába. Nagyot bukott, léceit elvesztve hason csúszott be a célba, közben még az utolsó kaput is lebontotta. Ideje talán még jó lett volna arra, hogy a második futamba kerüljön, de kaputévesztés miatt kizárták a versenyből. Úgy tűnik, komolyabb sérülés nélkül megúszta, mert le tudott sétálni a pályáról.

Az első futamban a francia Tessa Worley volt a leggyorsabb, 48 századot vert az olasz Sofia Goggiára, 72-őt pedig az amerikai Mikaela Shiffrinre. A második futamban Shiffrin nagyot ment, de csak egy helyet tudott előrelépni, Goggia bronzérmes lett. Worley a pálya felső-középső részén ment magabiztosan, így a lassabb alsó szakasz is belefért neki a győzelemhez.

A szám magyar indulója, Archam Chiara kiesett a verseny első futamában.