Még egy magyar történelmi siker a sívébén

Először jutott magyar alpesi síző világbajnoki főfutamba, mióta rendeznek kvalifikációt is. Kékesi Márton a 22. helyen végzett a St. Moritz-i műlesikló selejtezőn.

Vasárnap így két magyar lesz ott szlalomban a főfutamban. Kékesi mellett Samsal Dalibor lesz a másik résztvevő. Ő a legjobb 50 műlesikló versenyző között kiemeltként rögtön a fináléban indulhat.

Kékesi Márton ezt a szenzációs eredményét legnagyobb mentorának, és egykori edzőjének, a januárban elhunyt Kovács Barnabás szövetségi kapitánynak ajánlja, áll a magyar szövetség közleményében. Kékesi volt egyébként a vb-ken az első magyar, aki lesiklásban indult.

Kékesi a 129 indulóból remek sízéssel az első futamban a 30. lett, így vele kezdődött a második futam. A Fullsport SE versenyzőjének egy okos és egyben bátor sízéssel sikerült teljesítenie a távot, végül a 22. lett. A kvalifikáció másik két magyar résztvevője, Szepesi Bertold és Maróty Mátyás kiesett.

"A világbajnokság előtt több célt tűztem ki magam elé, a legfontosabb az volt, hogy a vb szlalom fő futamára kvalifikáljam magam, ami 2 éve majdnem sikerült is, de sajnos kirepültem a pályáról és megsérületem. De idén okasabb voltam és jobban is mentem, úgyhogy nem láttam lehetetlenek a cél elérést, és nagyon meg akartam ezt csinálni. Jó érzés kipipálni egy célt, vagy talán mondhatjuk mérföldkőnek, mert még magyar nem tudott kvalifikálni szlalomban a vb-n, és ezért örülök, hogy én lehetek az első. Holnap a világ legjobbajaival versenyezek, ami nem lesz könnyű, megpróbálom a legtöbbet kihozni magamból, de akárhogy is fog sikerülni, nem megyek haza szomorúan a világbajnokságról" - nyilatkozta a sikere után.

„Minden apró sporttörténelmi sikernek nagyon örülünk, fiataljaink sokat fejlődtek. Kiemelkedik közülük Kékesi Márton, aki 21 évesen nagyszerűen helyt állt a világbajnokságon minden olyan számban, ahol elindult. Szorítunk, hogy mindkét versenyzőnk a vasárnapi műlesiklásban a legjobbját tudja nyújtani. A műlesiklás nagyon rizikós szám, bízunk benne, hogy mindketten a legjobbjukat nyújtják majd” – mondta Dr. Kaszó Klára, a Magyar Sí Szövetség ügyvezető elnöke.