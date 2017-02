Az óriásbicepsz mindenkit lenyomott: Björgen 15. vb-aranyát nyerte

Bármennyire is nem szereti ezt a kérdést, a világbajnokság előtt újra téma lett Marit Björgen elképesztő bicepsze, de a norvég legenda tett arról, hogy a vb végére azért más miatt is legyen miért beszélni róla. Björgen szombaton világbajnok lett a 2x7,5 kilométeres vegyes stílusú sífutásban, ezzel 15. vb-aranyát szerezte, amivel a sportág történetének legsikeresebbje lett – eddig az orosz Jelena Välbéval holtversenyben árt a nyert aranyérmeket nézve. Björgennek a 15 arany mellett még 5 ezüst és 3 bronzérme is van a vb-kről.

A 36 éves Björgen majdnem öt másodperccel verte a Lahtiban hazai közönség előtt induló finn Krista Parmakoskit, a harmadik a svéd Charlotte Kalla lett, ő már komolyabb hátránnyal.

A futam közben volt egy elég nagy tömegbukás is, de az esélyeseket nem érintette.

női vegyes stílusú sífutás (2x7,5 km), világbajnok

Marit Björgen (Norvégia) 37:57.5 perc

2. Krista Parmakoski (Finnország) 38:02.3

3. Charlotte Kalla (Svédország) 38:29.5

(Index/MTI)