Újabb német győzelem északi összetettben

Harmadik aranyérmét nyerte a finnországi Lahtiban zajló északisí-világbajnokságon a német Johannes Rydzek, aki ezúttal a nagysáncos versenyen győzött.





Rydzek mögött a japán Vatanabe Akito végzett a második, míg a francia Francois Braud a harmadik helyen. Az összetett világkupában éllovas versenyző - aki ezen a vb-n a normál sáncon és a csapatversenyben is az élen végzett - összességében már ötszörös világbajnoknak mondhatja magát, amivel beállította a francia Jason Lamy Chappuis és a norvég Bjarte Engen Vik rekordját. Rajta kívül korábban csak Lamy Chappuis-nek sikerült egy világbajnokságon három aranyérmet nyernie, ő a 2013-ban, Val di Fiemmében vitte véghez ezt a bravúrt. Rydzek most ez a csúcsot is megdöntheti, hiszen pénteken még rendeznek egy csapatsprintet is a világbajnokságon, amelyen szintén a németek számítanak favoritnak. (MTI)





Északi összetett, nagysáncos verseny, világbajnok:



Johannes Rydzek (Németország) 26:41.6 perc

2. Vatanabe Akito (Japán) 26:46.4

3. Francois Braud (Franciaország) 26:54.6