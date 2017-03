Itt az eddigi legjobb magyar eredmény a snowboardosok vb-jén

Március hetedike óta zajlik a snowboardosok és szabadstílusú sízők világbajnoksága a spanyolországi Sierra Nevadában, ahol Pátkai Marcell a magyar alpin snowboard eddigi legjobb eredményét produkálta a férfiak mezőnyében.

Két egymást követő napon, először a parallel szlalomot, majd a párhuzamos óriás-műlesiklást rendezték még hét közben. Papp Endre mindkét számban az 50., Pátkai Marcell szlalomban a 36., óriás-műlesiklásban pedig a 49. helyet szerezte meg.

Pátkai 36. helye a magyar férfi alpesi snowboardosok legjobb eredménye világbajnokságon.

"Az erősebb számomban, óriás-műlesiklásban többször is kicsúsztam a pálya meredek felén, így csak a 49. helyen futottam be. Szlalomban viszont 36. helyen végeztem, ami a legjobb magyar férfi alpin snowboard eredmény világbajnokságon. Sierra Nevadában sosem látott rossz hóviszonyok fogadtak bennünket. A Szaharából érkező homokszemcsékkel teli piros hó nappal erősen olvad, éjjel pedig barna jéggé fagy. Ráadásul rengeteg kő és szikla fenyegette a felszerelést. A magyar versenyzőtársam, Papp Endre deszkája is tönkrement, ezért óriásban az én pótdeszkámmal versenyzett" - idézi a magyar versenyzőt a hazai szövetség közleménye.

Az alpin snowboard a sebességről és a tökéletes íven történő kanyarodásról szól. A korábbi szlalom és óriás-műlesiklás versenyszámokat manapság már párhuzamos formátumban művelik, ezeket nevezzük parallel szlalomnak (párhuzamos műlesiklás) illetve parallel óriásszlalomnak (párhuzamos óriás-műlesiklás). A parallel számokban egyszerre két versenyző halad, a kapukat megfelelő irányból kerülgetve, két, egymás mellé tűzött, azonos nyomvonalú pályán. Az egyenes kieséses rendszerben mindig az a versenyző jut tovább, aki előbb halad át a célvonalon.