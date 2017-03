Folt került a fenékre: nem is igazi a világcsúcs?

Norvégiában, ahol a síugrás is olyan fontos, mint nálunk a futball, senki nem lepődik meg azon, hogy a sajtó élénken érdeklődik egy férfi fenék, illetve az azon lévő folt iránt. Azt nyomozzák, hogy érvényes lehet-e az osztrák Stefan Kraft világcsúcsa.

Szombatig a norvégok tartották a sírepülés távolsági rekordját, Anders Fannemel 2015-ös csúcsát honfitársa, Robert Johansson szárnyalta túl 252 méteres ugrásával Vikersundban. A rekord egy napot sem élt meg, mert Stefan Kraft nem sokkal később 253,5 méterre szállt.

A Tv2.no szerint viszont gyanús volt az osztrák ugrása. Azt feltételezik, hogy leért a feneke. Az ugrás így is pontozható, de ahogy Kelemen Zoltán korábbi síugró elmondta, nem számít állott ugrásnak, így nem hitelesíthető világcsúcsnak. Kelemen egyébként úgy véli, hogy Kraft csak nagyon mélyen ült bele a landolásba, szerinte a hó is spriccelt volna, ha érintette volna fenékkel. „Kraft reakciójából is azt látszott, hogy jó volt a landolás. Ő is tudja, mi számít érvényes ugrának."

A norvégoknak persze az volna a fontosabb, hogy bebizonyítsák Kraft hibáját, mert akkor Johanssoné marad a világcsúcs. Ezért lesik a videófelvételeket és Kraft síruháját, illetve a fenekére került foltot. A norvég csapat szerint világos a helyzet, a landolásnál a hóra ült, ettől lett nedves.

Kraft nem emlékszik ilyenre, a megmutatott képről is azt gondolja, hogy talán Photoshoppal készült. Egy norvég síruhakészítő szerint a folt nem is hótól származik, hanem fenyő gyantája lehet. (A síugró versenyeken a landoló részen sokszor fenyőágacskákkal is jeleznek távolságokat.)

A vita igazából értelmetlen, mert a bírók megadták Kraft ugrását. Igaz, egyesek szerint túl messze ültek ahhoz, hogy tisztán lássanak minden részletet. A versenyigazgató, Walter Hofer szerint csak akkor lehetne elvenni az osztrák csúcsát, ha maga a síugró mondaná azt, hogy leért valamelyik testrésze.