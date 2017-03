A Kígyóember nem akar úgy repülni, ahogy eddig

A Prevc családban három fivér is síugró, eddig a legnagyobbról, a Négysáncot is nyerő Peterről lehetett a legtöbbet hallani, de egyik öccse, Domen is egyre érdekesebb. Lazaságának köszönhetően nagyon különleges technikával ugrik.

A norvégok csak azt mondják róla, Kígyóember, mert Domen Prevc , olyan könnyedén hajlik, hogy egy-egy nagy ugrásnál szinte a lécei alá dől be, a feje közelebb van a talajhoz, mint a lécei.

„Neki hipermobilak az ízületei, olyan, mint egy gumiember, nála ez csak úgy megtörténik. Nincs más választása" – mondta róla versenytársa, Johann André Forfang.

Az ugrása látványos, de nem feltétlenül hatékony. Domen Prevc is írt már arról, hogy próbálja megváltoztatni a stílusát, de egyelőre nem sikerült neki. Jövőre új felszereléssel viszont előreléphet. Ha a lécei fölött tudna maradni és jobb lenne a légmunkája, sírepülésben 10-20 métert is javulhat.

Domen Prevc azért ezzel a stílussal sem panaszkodhat, a 17 éves ugró a szezonban hatszor áll dobogón a világkupában, és négyszer győzni is tudott. A múlt héten Vikersundban egyéni rekordot is döntött 243,5 méteres sírepülésével.

Pénteken hazai pályán, Planicán nem ment neki ilyen jól, csak huszadik lett. A versenyt Stefan Kraft nyerte, aki ezzel valószínűleg az összetett világkupát is megszerezte, az utolsó verseny előtt már 86 pont előnye van a második helyen álló Kamil Stoch-hal szemben.

Eredmények:

1. Stefan Kraft (osztrák) 490,2 pont (243 m/240,5 m)

2. Andreas Wellinger (német) 480,4 (235/235)

3. Markus Eisenbichler (német) 461,8 (243,5/236)

A vk állása 26 verseny után (még 1 van hátra): 1. Kraft 1565 pont, 2. Kamil Stoch (lengyel) 1479, 3. Daniel-Andre Tande (norvég) 1201