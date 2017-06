Doppingért büntetnek így, nem orvosi igazolásért

A Magyar Sí Szövetség (MSSZ) az egyik legsúlyosabb büntetést mérte két tehetséges és eredményes alpesi síelőjére. A Szőllős testvérek nem megfelelő orvosi igazolás miatt kétéves eltiltást kaptak, pedig a 2018-as pjongcsangi téli olimpiában is reménykedtek.

Szőllősék úgy érzik, bosszút állt rajtuk az MSSZ, mert a támogatási rendszerről kérdezősködtek. A szövetség ezt tagadja.

A Magyar Sí Szövetség fegyelmi bizottsága három fiatal alpesi sízőt – Szőllős Noát, Szőllős Benjámint és Szőllős Barnabást – tiltott el, mert az országos bajnokságon nem megfelelő orvosi igazolással versenyeztek. A lány egy-, fiútestvérei kétéves eltiltást kaptak, így nem indulhatnak sem a hazai, sem a nemzetközi versenyeken.

A nem megfelelő papír alatt azt kell érteni, hogy a szabályok szerint magyar versenyen csak az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) által kiállított papírok érvényesek. A Szőllős testvérek azonban nem az elvárt formanyomtatványt, hanem ahogy az a Nivelco SE közleményéből kiderül, a Sportkórház egyik orvosa, dr. Tállay András (aki egyébként a szövetség keretorvosa is) által a Magyar Olimpiai Bizottság ösztöndíjához kiállított igazolást mutattak be. A március eleji ob-n

a rendezőknek nem is volt problémájuk ezzel az igazolással, Szőllősék elindultak, és bajnoki címeket nyertek, a verseny után sem óvott senki.

A Nivelco (ezt egyébként Szőllős Péter, a testvérek apja vezeti) azt állítja, hogy amikor a szezon elején megkérték a versenyengedélyt, a szövetség titkársága elfogadta az orvosi igazolást, csak a 14 éves Szőllős Noától kért háziorvosi igazolást is.

A szövetség hetekkel az ob után indított fegyelmi eljárást a nem megfelelő orvosi igazolások miatt. De az nem teljesen világos, hogy kinek a kérésére vagy óvására indult el a folyamat.

A szövetség megfogalmazása szerint a „valótlan tartalmú okiratot" nemcsak a versenyzéshez használták, hanem Szőllős Barnabás és Benjámin ezzel az orvosival szerezte meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ösztöndíját is a 2018-as téli olimpiai felkészüléshez.

A fegyelmi eljárás egyik tanúja dr. Tállay volt, aki rögzítette, hogy a Szőllős testvérek egészségi állapota az elvártnál is többször ellenőrzött. A Nivelco is bemutatta azokat a papírokat, amelyek orvosi vizsgálatok meglétéről szóltak, és hogy évente többször terheléses vizsgálaton is részt vesznek a sportolók Ausztriában, Magyarországon és az OSEI-ben is.

Szőllősné Deák Dóra, a versenyzők édesanyja azt mondta, hogy csak négy napjuk volt a NOB-ösztöndíj pályázati anyagát összeállítani, ehhez adta ki Tállay az igazolást a korábbi vizsgálatok alapján. Azzal nem voltak tisztában, hogy ehhez a Sportkórház rendszerébe bevitt igazolás kell, hiszen nemzetközi versenyen nem kérnek ilyesmit. Elismerte, hogy itt ő hibázott, de senkit nem akart megtéveszteni.

Hogy jóhiszeműen jártak-e el Szőllősék, arra az MSSZ főtitkára, Kapitány Ildikó azt mondta: nem, mert az orvosi igazolást nem tényleges vizsgálat alapján állították ki, és azt ennek tudatában használták fel többször is, noha pótolhatták volna.

„Amint tudomást szereztek a vizsgálatról, azonnal pótolták is. Ha jóhiszeműek lettek volna, és meg lettek volna győződve az igazukról, akkor nyilván nem rohantak volna el a sportorvosi vizsgálatra utólag."

Fotó: Szőllős Péter / ski.nivelco.com Szőllős Benjámin

Mivel a síszövetség először befogadta az igazolást, felmerülhet az ő felelősségük is. Kapitány azt mondta, hogy azért fogadhatták el, mert azt a Sportkórház papírján és a szövetség keretorvosának aláírásával, bélyegzőjével adták be, így rendben lévőnek tűnt. A szövetség tavaszi vizsgálata aztán kiderítette, hogy

a versenyzők nem szerepeltek a Sportkórház nyilvántartásában, nem volt érvényes sportorvosi engedélyük, így sporttevékenységet nem végezhettek volna.

Szőllősné szerint viszont még tőrbe is csalták őket, hiszen a szövetség azután is benevezte a lányát két versenyre, amikor már megindult utánuk a nyomozás. Szerinte az lett volna korrekt egy együttműködő, a sportolók érdekeit védő szövetségtől, ha nem a hátuk mögött nyomoznak, hanem szólnak nekik, hogy a papírjaik nem jók, és pótolják azokat.

„Ha azt gondolja a szövetség, hogy a gyerekeknek nincs sportorvosi papírjuk, és ez olyan súlyos vétség, hogy ezért fegyelmi eljárást indít ellenük, akkor miért engedte őket a továbbiakban versenyezni? Ebből is látszik, hogy itt nem a sportoló egészségéről vagy a szövetség megtévesztéséről van szó, hanem

az a cél, hogy totálisan ellehetetlenítsenek minket, és mindenki mást is megfélemlítsenek.

Amikor Kaszó Klárától, a szövetség ügyvezető elnökétől kérdeztem, hogyan lehetne megoldani ezt a problémát, azt javasolta, hogy a magyar sísportnak az lenne a legjobb, ha országot váltanánk. Megvannak a hibáink, jár a szánk, a férjem sok mindenbe beleszól, de akkor is borzasztó, hogy ilyet meg lehet tenni. Aránytalan büntetést kaptunk, két év eltiltást súlyos doppingvétségért szoktak adni."

Szőllős Péter azt állítja, hogy azért büntették őket, mert szerettek volna betekinteni a szövetség szerződéseibe. „A síszövetség gazdálkodása, illetve a támogatási összegek felhasználása és elosztása körében anomáliákra és hiányosságokra lettünk figyelmesek. Szerettük volna ezeket az elnökséggel tisztázni. Senkit nem gyanúsítottunk semmivel, mindössze választ szerettünk volna kapni a kérdéseinkre."

Az MSSZ viszont azt írja közleményében, hogy nincs összefüggés a két ügy között: „Minden, ezzel ellentétes híresztelés valótlan, amivel szemben a szövetség minden rendelkezésére álló eszközzel fel fog lépni."

A szövetség főtitkára szerint a közgyűlésen lehetősége volt minden tagnak, így a Nivelcónak is betekinteni az iratokba, Szőllős Péter fotót is készített azokról, csak az érzékeny adatok, például edzői fizetések voltak kitakarva.

A kétéves eltiltás a lehető legrosszabbkor jött a Szőllős testvéreknek. A 20 éves Barnabásnak és a 18 éves Benjáminnak ugyanis jó esélyei lettek volna kijutni a pjongcsangi olimpiára. Jelenleg mindketten kvótát érő helyen állnak a világranglistán. (Igaz, a Magyarországnak járó egy, esetleg két férfi kvóta nem járt volna automatikusnak nekik). Az ügynek még nincs vége.

Egy fellebbviteli testület enyhíthet a büntetésen, és talán a testvérpárnak sem kell lemondania olimpiai álmairól.