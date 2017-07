Erős, mint Vonn, már 80 kilóval edz a legjobb magyar síző

Súlyos sérülése után augusztusban síelhet újra Magyarország legjobb alpesi sízője, Miklós Edit.





"Jól érzem magam, a rehabilitáció jól halad, most már van olyan nap, amikor kétszer edzek. Ez a felépülés azon időszaka, amikor rohamosan fejlődök" - mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján a szocsi téli olimpián lesiklásban hetedik helyezett sportoló, aki azzal érzékeltette a javulást, hogy egyik héten még csak negyven kilós súllyal guggolt, a következőn pedig már ennek duplájával.

A csíkszeredai születésű versenyző elárulta, várhatóan augusztus közepén állhat ismét lécre. Az MTI érdeklődésére kifejtette, hogy tavaly egy-egy hetet síelt júniusban és júliusban, azaz két hét sízés marad ki a mostani felkészüléséből.

"A tévében követtem a világkupa és világbajnokság eseményeit. Nagyon fáj, hogy a sérülésem miatt nem próbálhattam ki a phjongcshangi olimpiai pályát, ennek ellenére úgy érzem, jó lesz nekem. Februárra már száz százalékos állapotban leszek, és addigra a versenyrutint is visszaszerzem" - jelentette ki a 29 éves síző.

"A sérülés a sport velejárója. A magánéletben is vannak botlások, amelyekből fel kell állni. Hiszek magamban, ezért nagyon várom, hogy ismét lécre álljak" - mondta.

Svájci edzője, Stefan Abplanalp arról beszélt, hogy tanítványa fizikálisan ugyanolyan erős, mint az olimpiai bajnok Lindsey Vonn. Szerinte a rehabilitáció jól halad, és nekik dolgozik az idő.

A tréner azt is kifejtette, hogy sérülése miatt egyfajta védettséget kapott Miklós Edit, így a következő idényben a rajtszámok kiosztásánál nem érinti őt hátrányosan, hogy az előző szezon végére visszacsúszott. A specialitásának számító leggyorsabb szakágban, lesiklásban ugyanúgy a legjobb 15 között indulhat majd.

Miklós Edit - aki kétszer állt már dobogón világkupaversenyen - január 15-én az ausztriai Altenmarkt-Zauchenseeben rendezett lesiklóverseny előtti hivatalos edzésen esett nagyot. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol kiderült, hogy a jobb térdében a keresztszalag-szakadás mellett egy csontdarab is letört, továbbá porcsérülést is szenvedett, illetve a bal térdében is sérültek a szalagok. Egy Innsbruck melletti magánklinikán még aznap megoperálták.

Az alpesi sízők világkupa-sorozata október végén rajtol, de november végén rendeznek először gyors számokat, míg az olimpia jövő február 9-én kezdődik. (MTI/Index)