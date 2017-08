Két országgal is indulna ugyanazon az olimpián

Sporttörténelmi ambíciókkal vágna neki a 2018-as phjongcshangi téli olimpiának a kanadai Glenn Howard, aki ugyanazon az eseményen két országot is képviselne.

A dologra egyszerű a válasz: az 55 éves curlingező jó eséllyel pályázik arra, hogy indulhasson az olimpián Kanada színeiben, miközben már megegyezett arról, hogy Nagy-Britannia női válogatottjának edzője lesz.

Howard nem kis név a curlingben, négyszeres világbajnok, 14-szeres Grand Slam-győztes, olimpián viszont még nem szerepelt. Az, hogy a briteknél edzősködne, egyébként nem zavar be semmit, curlingben ugyanis a csapat és az edző között nincs direkt kapcsolat a meccseken, főleg taktikai felkészítést végez a mérkőzések előtt. Érdekesség egyébként, hogy mindig a csapat van meg előbb, utána választanak edzőt, hogy az esetleges hiányosságokat vele egyensúlyozzák ki.

És hogy mekkora esély van az olimpiai duplázásra? Először is az kell, hogy Howard csapata, a Team Howard bejusson a 14 csapat közül a legjobb kettőbe a Road to the Roar versenyen, majd meg kell nyerniük a Roar of the Ringset, amin kilenc csapat indul. Egyelőre lehetetlen megjósolni, sikerülhet-e ez Howardnak (valószínűbb, hogy nem, mint hogy igen), de ha mégis megcsinálja, simán nyomhatja az olimpián, a női és férfi meccsek időpontja ugyanis soha nem ütik egymást.