Tizenöt évesen az olimpia csúcsán, három évvel később romokban

A műkorcsolyázó olimpiai bajnok, Julija Lipnyickaja 19 évesen visszavonult, részletesen nem indokolta miért, de anorexiája és mentális problémai miatt dönthetett így. Lipnyickaja 15 évesen volt a csúcson, két évbe sűrűsödött össze egész felnőtt karrierje. Az oroszok rövid időn belül a második olimpiai bajnokukról kénytelenek lemondani a phjongcsangi olimpia előtt, hétvégén az egyéni bajnok Angyelina Szotnyikova jelentette be, hogy sérülése miatt nem tudja megvédeni címét 2018-ban.

A négyévesen korcsolyára álló Lipnyickaja rövid, de sikeres karriert futott be. Ahogy 14 éves lett, tehát elérte a nevezhetőségi korhatárt, máris felnőtt versenyeken szerzett érmeket, junior világbajnok is volt 2012-ben, majd 15 évesen - két év múlva - minden idők második legfiatalabb téli olimpiai bajnoka lett, amikor Szocsiban a programban először szereplő csapatversenyben első lett Oroszországgal.

Több edző szerint éppen erre az eredményre vezethető vissza, hogy most kiszáll. A sok sztár nevelő Alekszandr Zsulin edző úgy véli, hogy a műkorcsolyázó nem tudott megbirkózni azzal a figyelemmel és népszerűséggel, amit az aranyérem váltott ki.

A csapatverseny egyenesen az oroszoknak lett kitalálva, itt hozták a lélektani szempontból is mindig nagyon fontos első aranyérmet. A már korábban is sztárstátuszban lévő Jevgenyij Pljuscsenko mellett leginkább Lipnyickaját ünnepelte az egész ország, természetesen Putyin is mindjárt összeállt velük egy képre, majd külön köszönetet is mondott nekik. Az orosz elnök már a Schindler listája című film zenéjére korcsolyázó Lipnyickaját is felállva tapsolta.

A 15 éves korcsolyázó a csapatverseny után nem sokkal távozott Szocsiból, megszokott moszkvai jégcsarnokában próbált meg felkészülni a bő egy héttel későbbi egyéni számára. Ott sem lett volna teljesen esélytelen, hiszen egy hónappal korábban éppen Budapesten lett Európa-bajnok.

Az őt és családtagjait az öltözőbe is követő újságírók zaklatásai miatt viszont nem tudott nyugodtan versenyezni, elvesztette a koncentrációját a legfontosabb pillanatokban. A rövid program után az ötödik helyről indult, a szabadprogramban két nagyobb hibája is volt, így nem tudott előrébb lépni.

Az olimpia után egy hónappal már jött is a vb, ahol Lipnyickaja megmutatta, mekkora tudása és koncentrációkészsége van. Élete első felnőtt világbajnokságán ezüstérmet szerzett úgy, hogy hibátlan rövid programot mutatott be.

A formája még 2014 végéig is kitartott, de egyre több probléma jelentkezett. A Kína Kupán második lett, de gyenge szabadprogramja miatt kiakadt, és kűrje után azonnal a szállodájába rohant. A szervezők pénzbírságot is kiszabtak rá, mert nem jelent meg az eredményhirdetésen. Ezután még összehozott egy ezüstérmet, majd a szezont záró Grand Prix-döntőben ötödik lett, mert a szabad programja pocsékul sikerült.

Ugyanez játszódott le a 2015-ös orosz bajnokságban is, ahol csak kilencedik lett. Január 13-án be is jelentette, hogy elég volt neki a versenyzésből, és itt be is fejezi a szezont.

A következő idényben edzőket és koreográfusokat is váltott, és talán ennek is köszönhetően kezdett újra eredményes lenni, kisebb versenyeken újra dobogóra állt. A csúcsra viszont már nem tért vissza, többször megsérült, kűröket hagyott félbe, versenyekről lépett vissza. 2016 decemberében szenvedett edzésbalesete miatt a következő orosz bajnokságon sem tudott elindulni, ami azt is jelentette, hogy a 2017/18-as Grand Prix-sorozatban sem versenyezhetett.

Sokáig senki sem tudta pontosan, mi van Lipnyickajával, többen beszéltek már arról, hogy a 2016-os Rossztelekom Kupán sem megsérült, hanem inkább valami mentális gát lépett fel nála. Állítólagos sérülése után sem beszélt senkivel, gyorsan bezárkózott az öltözőjébe.

A folyamatos médiaérdeklődés mellett az állandó teljesítménykényszerrel és a kőkemény edzésmódszerekkel is meg kellett birkóznia gyerekfejjel, illetve testének változásával is. Lipnyickaja először hízni kezdett, amivel el is tűnt a könnyedség a mozgásából. Pontokat értelemszerűen nem akart veszíteni emiatt, ezért kezdett fogyókúrázni.

A hízástól való félelme végül anorexiába torkollott, Lipnyickaja ezért az év elején három hónapos kezelésen vett részt Nyugat-Európában. Ahogy visszatért Oroszországba, bejelentette, hogy vége a karrierjének, de egészen eddig ezt sem ők, sem az orosz szövetség nem hozta nyilvánosságra.

Sokan bíznak abban, hogy döntése nem végleges. Reménykednek, mert a korcsolyázó maga még nem adott ki hivatalos közleményt visszavonulásáról, egyetlen médiumnak sem kommentálta a róla szóló híreket, csak az anyja beszélt erről a sajtóban. De az oroszok már hozzászokhattak ahhoz, hogy a 19 éves világsztárok csak úgy lelépnek. A 13-szoros világbajnok ritmikus gimnasztikázó Jana Kudrajvcova sem gondolta meg magát.