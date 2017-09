Nem vette fel az időmérő csipet, kizárták a magyar világbajnok short track-est

A rövidpályás gyorskorcsolya budapesti világkupa-állomásán két magyar is ott volt a férfi 1500 méteres döntőben, de végül egyikük sem tudott érmet szerezni, hiába szerepeltek jól az elődöntőben.

A távon három elődöntős futam volt, az elsőben szerepelt Liu Shaoang, aki nagyon taktikus versenyzéssel szerezte meg a döntőt érő második helyet. A vetélytársai többet kockáztattak, sorra kicsúsztak, ő azonban jól helyezkedett, így a végére már csak ketten maradtak a hajrára. Már csak az volt a feladata, hogy megérkezzen, nem sokat erőlködve be is csúszott másodikként.

Bátyja, a világbajnok Liu Shaolin Sándor viszont egy elég vibráló futamban harcolta ki egy első hellyel a döntőt. A táv feléig megbújt a három világbajnokot és egy olimpiai bajnokot a sorai tudó mezőnyben, aztán mindig jó ütemben bújt ki, itt is kicsúsztak többen, a háromszoros olimpiai bajnok Charles Hamelin is hibázott. Az utolsó körben Liu felvállalta a vezetést, és nagyot hajrázva már nem is engedte át.

A nyolcas döntőbe három koreai volt, igyekeztek már az elején irányítani a 13 körös versenyben, egy pillanatig sem óvatoskodtak, az első körtől nagy volt a tempó. Liu Shaoang a negyedik helyen utazott elég sokáig, aztán a hetedik körben bevállalt, az élre vágott, majd megfogta a második helyet, ahonnan jó esélye volt támadni. Az utolsó körben azonban megindultak a koreaiak is, sűrű lett a mezőnyt, és a legutolsó kanyarban Liu Shaoang kibillent és kicsúszott. Végül a hatodik lett, mert a fáradtan mozgó Liu Shaolin Sándort és a francia Fauconnet-t büntették. A futamot a koreai Lim Hjódzsun nyerte honfitársa és Hvang Daeheon és a holland Sjinkie Kengt előtt.

Liu Shaolin Sándor azért kapott büntetést, mert nem vette fel a transzponderét, azaz a lábra gumizható időmérő csipjét.

„Döntőhöz képest is nehéz futam volt, de nagyon nem lehetek csalódott, ez a hatodik hely a legszebb eredményünk eddig. A francia okozta a bukást, aki már tegnap is szóltam neki, hogy ne tegye oda a kezét, ahová szokta. Gondolkoztunk mi is csapattaktikában, öt körrel a vége előtt próbáltam visszavenni a tempót, hogy jön majd Shaolin, de nem nagyon láttam hátra. Aztán már magamra maradtam. Talán megpróbálhattam volna a hollandot korábban megelőzni, de volt bennem kis biztonytalanság" - mondta Liu Shaoang.