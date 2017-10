Háromtonnás ventilátor kevert szelet Miklós Editnek

A phjongcshangi téli olimpiára készülő Miklós Edit a győri Audi gyárának szélcsatornájában végzett teszteket, hogy megtalálják az alpesi sízőnek azt a testtartását, amellyel a leggyorsabb tud lenni a legkisebb légellenállással.

Miklós Edit edzője, Stefan Abplanalp nagyjából másfél évvel ezelőtt kezdett beszélgetni arról Vérten Sándorral, a Porsche Hungária kommunikációs igazgatójával, hogy a tanítványának is szélcsatornás teszteket kellene végezni ahhoz, hogy még jobb legyen. Felmerült, hogy esetleg Németországban keresnek szélcsatornát, de Vérten javasolta, hogy nézzenek szét előbb Magyarországon, így találták rá a győri Audi szélvizsgálati laborjára.

A laborban egy 25 kilowattos motor hajt meg egy háromtonnás ventilátort, amelynek a 2,4 méteres lapátjai által kavart légáramlást bevezetik a teszthelyiségbe, ahol akár 160 kilométer per órás szelet is elő tudnak állítani. Miklós Edit először 50 majd 100 km/h-órás légáramlásban tesztelt. Ahogy egy kicsit is felegyenesedett, máris közel duplájára nőtt a légellenállása, és ezt az elé állított monitorokról erről ő is azonnal visszajelzést kapott.

Edzője elmondta, hogy ugyan a pályán is mindig keresik a helyes testtartást, de a versenyzőnek éppen a gyors visszacsatolás segít abban, hogy megtanulja a jó pozíciót.

Abplanalp korábban a svájci és a norvég válogatottnál is dolgozott, ott használták a szélcsatornát, és úgy gondolja, hogy ez egy olyan viszonylag egyszerű fejlődési lehetőség, amit Miklós Editnek is ki kell használnia. A korábbi tapasztalatok alapján jó testtartással akár hét tizeddel is gyorsabb is lehet valaki a lesiklásban. Hét tized különbség pedig ebben a sportban is hatalmas, több helyezés múlhat rajta. Miklós Edit is megjegyezte, ez a testtartás megváltoztatása jóval egyszerűbb, mint például az ívekkel kísérletezni a nagyobb sebességért.

Miklós Edit januárban súlyos térdsérüléseket szenvedett, azóta dolgozik a visszatérésén. Edzője szerint nagyon jó kondícióban van, és a technikája is jó. Albplanalp elmondta, arról a szintről tudtak indulni, amit tavaly elértek. Ő nagyon optimistán megy neki a szezonnak, nem félti tanítványát, csak meg kell tanulnia újra versenyeznie.

Miklós Edit edzőjével, Stefan Albplanalppal

„Mondhatni, hogy horroresés volt, százszázalékosan tudok teljesíteni, nincsenek fájdalmaim, sokan nem gondolták, hogy újra sílécre tudok állni és versenyezni, szerencsére nekik csalódást tudok okozni. Pont nyolc hónappal később tudtam újra lesiklást edzeni. Most Söldenben tudtunk sít tesztelni, lassan készen állunk a szezonra. Az olimpiára akarunk csúcsformába kerülni, de ez nem azt jelenti, hogy addig nem versenyzünk. Lake Louise-ban kezdjük a szezont. Szívesen megyek oda vissza, tavaly sikerült dobogóra állni" – mondta az olimpiai hetedik alpesi síző.