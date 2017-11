Félni nem volt ideje síugrás közben, de aztán sokkot kapott

Csúnya balesetet szenvedhetett volna Johannes Rydzek síugróedzés közben Finnországban, de lélekjelenlétének köszönhetően megúszta a bukást. A sáncon keresztbe fekvő síléc okozott gondot.

Amikor az északi összetett hatszoros világbajnoka elstartolt a kuusamói sáncon, még nem látta, hogy egy léc is rákerült a rámpára. Fékezni értelemszerűen nem tudott, így Rydzek csak abban bízhatott, hogy az ütközéssel együtt is le tud ugrani. A német talpon maradt, nagyjából 50 kilométer per órás tempóval, a lécet maga előtt tolva eljött a sáncasztalról. Az aggodalmukban ordibáló edzők felvették az ugrást.

Der Moment, wenn Du in der Spur plötzlich einen fremden Ski vor dir hast. Zum Glück konnte ich ihn geistesgegenwärtig zur Seite räumen. Danke an meinen grandiosen Schutzengel heute! #wirlebenwinter Johannes Rydzek (@rydzekjo) által megosztott bejegyzés, 2017. Nov 20., 08:28 PST

Nem féltem ebben a helyzetben, ahhoz túl gyorsan történt, de érthetően rettenetes sokkot kaptam

– nyilatkozta Rydzek a Bildnek.

A kallódó léc az amerikai Michael Glasederé volt, aki Rydzek után ugrott volna. A sáncon várakozva rossz helyre rakhatta le.

Az északi összetettben pénteken kezdődik a világkupasorozat, amelynek Rydzek az egyik fő esélyese.